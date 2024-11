Albuquerquová v EP hovorila o finančnej stabilite a sporení

Brusel 6. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) hlavne z výboru pre menové a hospodárske záležitosti (ECON) v stredu doobeda v Bruseli vypočúvali nominantku Portugalska na eurokomisárku Mariu Luísovú Albuquerquovú. Tá by v Európskej komisii (EK) mala zodpovedať za finančné služby a úniu sporenia a investícií, informuje spravodajca TASR.



Otázky jej mohli klásť aj členovia výborov pre vnútorný trh a tiež občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti.



Albuquerquová sa v úvode svojho prejavu zaviazala zamerať sa na stabilitu a integritu finančného systému EÚ ako základu silnej a konkurencieschopnej európskej ekonomiky. Spresnila, že má v úmysle aktívne podporovať inovácie a inkluzívny rast, sociálnu mobilitu a posilňovať postavenie spotrebiteľov.



Sľúbila, že predloží zámery týkajúce sa únie sporenia a investícií, zaistí ucelený cezhraničný dohľad a viac príležitostí na financovanie investícií.



Rovnako sa zaviazala zabezpečiť vyvážený prístup k digitálnej mene, vybudovať dôveru vo finančný systém, umožniť európskym občanom zapojiť sa do finančného systému spravodlivým spôsobom a prevziať kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou.



Pokiaľ ide o zlepšenie konkurencieschopnosti EÚ, designovaná komisárka sa plánuje zamerať na zabezpečenie bezproblémového toku kapitálu a zníženie regulačnej záťaže, najmä pre malé a stredné podniky. Plánuje pokročiť v boji proti finančnej kriminalite, najmä proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Taktiež sa zameria na spustenie Úradu EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA).



Viacerí poslanci EP mali otázky o finančnej stabilite v EÚ a konkurencieschopnosti bankového systému, pýtali sa aj na udržateľné financovanie a správne označené zelené investičné produkty, pričom zdôraznili význam súkromných investícií do ekologických a digitálnych prechodov.



V reakcii na súbor otázok Albuquerquová povedala, že povzbudí medzinárodných partnerov, aby implementovali medzinárodný regulačný rámec pre banky Bazilej III. Zaviazala sa zlepšiť ochranu európskych vkladov a hľadať kompromis v rámci krízového riadenia a poistenia vkladov (CMDI). Je odhodlaná presadzovať udržateľný finančný rámec vhodný pre menších účastníkov trhu s menšími požiadavkami na podávanie správ a administratívnou záťažou.



Ďalšie okruhy otázok poslancov sa týkali zaistenia rovnakých podmienok pri prehlbovaní únie kapitálových trhov, poskytovania rovnakých investičných príležitostí pre všetkých občanov a zabezpečenia toho, aby digitálna transformácia platobných systémov nikoho nenechávala pozadu.



Viacerí poslanci boli znepokojení rastúcou úlohou nebankových finančných inštitúcií v EÚ a naliehali na zmiernenie tohto rizika. Na žiadosť o praktické príklady toho, ako posilniť úniu kapitálových trhov, Albuquerquová odpovedala návrhmi na dôraznejší dohľad a prisľúbila, že odstráni prekážky brániace konsolidácii riadenej trhom prostredníctvom harmonizovanejšieho daňového zaobchádzania.



Rozhodnutia o výsledkoch vypočutí postupne zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi výsledky šéfke eurokomisie Ursule von der Leyenovej a oficiálne ich zverejní.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)