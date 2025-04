Alcoa napriek clám neplánuje aktivovať odstavené kapacity v USA

Pittsburgh 17. apríla (TASR) - Americký hlinikárenský koncern Alcoa napriek dovozným clám prezidenta Donalda Trumpa v súčasnosti neplánuje obnovovať svoje odstavené výrobné kapacity v Spojených štátoch. Je ťažké prijať takéto rozhodnutie na základe ciel, ktoré sa môžu opäť zmeniť, uviedol v stredu (16. 4.) šéf spoločnosti William Oplinger v konferenčnom hovore s analytikmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Oplinger pripomenul, že v posledných dvoch mesiacoch rozhodnutia o clách opakovane podliehali zmenám. Spoločnosť Alcoa v posledných desaťročiach zatvorila staršie huty v USA a dodávky odberateľom zabezpečuje prevažne z Kanady. Trump zaviedol 25-percentné clo na dovoz hliníka, ktoré platí už niečo vyše mesiaca. Ďalšie vysoké dodatočné clá však niekoľkokrát pozastavil.



Spoločnosť Alcoa uviedla, že v prvom štvrťroku tohto roka zaplatila na clách 20 miliónov dolárov (17,66 milióna eur) a očakáva, že v aktuálnom štvrťroku to bude približne 90 miliónov USD. Alcoa má nevyužitú kapacitu v taviarni v štáte Indiana, ktorú by v prípade potreby mohla aktivovať, ale zatiaľ od toho upustila. Spoločnosť má tiež závod v štáte New York v blízkosti hraníc s Kanadou.



(1 EUR = 1,1324 USD)