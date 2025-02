Alcoa:Clo na hliník môže viesť k strate 100.000 pracovných miest v USA

Pittsburgh 25. februára (TASR) - Americký výrobca hliníka Alcoa v utorok upozornil, že plán amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť clo na dovoz hliníka, by mohol viesť k strate približne 100.000 pracovných miest v USA. Samotné opatrenie pritom nestačí na zvýšenie produkcie v krajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Trump začiatkom tohto mesiaca povedal, že zavedie paušálne clo vo výške 25 % na dovoz hliníka "bez výnimiek" v snahe zvýšiť domácu produkciu kovu, ktorý sa používa na výrobu automobilov, plechoviek a iných produktov. Clo nadobudne platnosť 4. marca.



Koncern Alcoa so sídlom v Pittsburghu, ktorý vyrába hliník aj v Kanade, na Islande, v Austrálii a inde vo svete, v uplynulých rokoch znížil svoju produkciu v Spojených štátoch čiastočne pre vysoké náklady na elektrinu.



Bill Oplinger, generálny riaditeľ spoločnosti Alcoa, povedal na konferencii BMO Global Metals and Mining Conference na Floride, že clá môžu priniesť stratu približne 20.000 pracovných miest vo výrobe hliníka v USA a ďalších 80.000 pracovných miest v pridružených sektoroch. "Je to zlé pre priemysel hliníka v USA. Je to zlé pre amerických pracovníkov," uviedol Oplinger, ktorý sa stal šéfom koncernu v roku 2023.



V USA sa minulý rok vyrobilo len 670.000 metrických ton hliníka v porovnaní s 3,7 miliónmi v roku 2000. Zatvorenie závodov v predchádzajúcich rokoch spôsobilo, že USA sú vo veľkej miere závislé od dovozu.



Samotné clá však nebudú stačiť na to, aby prinútili Alcoa reštartovať niektoré zo zatvorených výrobných zariadení v USA, povedal generálny riaditeľ. Dodal, že predstavitelia Trumpovej administratívy požiadali spoločnosť, aby urobila práve to. "Je veľmi ťažké urobiť investičné rozhodnutie, dokonca aj o niečom ako reštart, bez toho, aby sme vedeli, ako dlho budú platiť clá," povedal Oplinger. Uviedol tiež, že loboval u Trumpových úradníkov za výnimku na dovoz hliníka z Kanady.



Alcoa by zvážila zvýšenie produkcie v USA, ak by mala lacnú energiu, z ktorej ťažia prevádzky spoločnosti na Islande, povedal Oplinger. Pri tavení hliníka sa totiž spotrebuje veľké množstvo elektriny.