Aldi chce rozšíriť sieť obchodov v Británii

Londýn 27. septembra (TASR) - Britská a írska divízia nemeckej siete diskontných supermarketov Aldi v pondelok oznámila, že investuje v nasledujúcich dvoch rokoch do svojho podnikania 1,3 miliardy libier (1,52 miliardy eur) v snahe urýchliť svoj rast a zvýšiť podiel na tamojšom podielu.



Nemecký reťazec plánuje otvoriť ďalších 100 nových obchodov v Británii, rozšíriť svoju logistickú infraštruktúru, vrátane nového distribučného centra v strednom Anglicku, a investovať do technológie.



V budúcom roku očakáva Aldi vytvorenie viac ako 2000 nových pracovných miest v Spojenom kráľovstve, čím sa počet jeho zamestnancov na trvalý úväzok zvýši na 7000.



Aldi a jeho nemecký rival Lidl v uplynulom desaťročí v Británii rýchlo rástli, čo prinútilo domáce reťazce Tesco, Asda a Morrisons znížiť ceny a agresívnejšie im konkurovať.



Trhový podiel Aldi sa však počas pandémie ochorenia COVID-19 výrazne znížil, čiastočne pre nedostatočne silný on-line predaj. V súčasnosti je piatou najväčšou sieťou supermarketov v Británii s 920 obchodmi a 8-percentným podielom na trhu.



Skupina, ktorej vlastníkom je nemecký Aldi Sud, uviedla, že jej tržby v roku 2020 vzrástli o 10,2 % na rekordných 13,5 miliardy GBP, ale prevádzkový zisk klesol o 1,2 % na 287,7 milióna GBP, čo odzrkadľuje náklady spojené s ochorením COVID-19.



Podľa generálneho riaditeľa Gilesa Hurleyho sa reťazec musel vysporiadať s "niektorými z najťažších podmienok, aké tento sektor zažil".



Kríza spojená s ochorením COVID-19 podnietila skupinu k urýchleniu služby doručovania nákupov do domu prostredníctvom partnerstva s firmou Deliveroo. Zaviedla tiež službu click-and-collect (klikni a vyzdvihni), ktorá je v súčasnosti dostupná v 200 obchodoch a testuje koncepciu obchodu bez pokladnice v Greenwichi na juhovýchode Londýna.



(1 EUR = 0,85703 GBP)