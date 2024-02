Alfa Bio sa spája s ďalšími partnermi

Banská Bystrica 16. februára (TASR) - Spoločnosť Alfa Bio, ktorá stojí za značkou rastlinných produktov Lunter, sa spája s novými investormi. Spolu so spoločnosťou NLT, ktorú vlastní vedenie Alfa Bio, a hornorakúskou regionálnou bankou Raiffeisen Beteiligungsholding zakladá spoločnosť so sídlom vo Viedni. Stať sa chcú poprednou spoločnosťou v oblasti tofu v Európe.



Spoločnosť so sídlom v rakúskom hlavnom meste, ktorú Alfa Bio zakladá s ďalšími partnermi, nazvali New Originals Company GmbH. Jej cieľom je stať sa prostredníctvom značky výrobkov Lunter poprednou spoločnosťou v oblasti tofu a ďalších vegánskych potravín rastlinného pôvodu v celoeurópskom meradle. Kľúčový pre celú skupinu má byť už existujúci závod spoločnosti Alfa Bio v Banskej Bystrici.



"Môj otec zakladal Alfa Bio s presvedčením, že stravovacie návyky Slovákov by sa mali zmeniť. Odhodlane sme preto vyvíjali nové chute pre naše tofu, postupne zautomatizovali celý výrobný proces a vstúpili sme aj na európske trhy, kde sme sa rovnako ako doma na Slovensku stali popredným dodávateľom tofu a výrobkov z neho. Teraz otvárame novú kapitolu," skonštatoval Chief Manufacturing Officer novej spoločnosti a dlhoročný CEO Alfa Bio Juraj Lunter.



Nová spoločnosť New Originals Company GmbH chce tiež významne investovať do výrobného závodu v Banskej Bystrici. Investície majú smerovať do udržateľných a inovatívnych výrobných technológií, ako aj do výskumu a vývoja. Rozvoj spoločnosti má viesť k vytvoreniu pracovných miest v regióne a upevneniu pozície na Slovensku i na európskom trhu.



Spoločnosť Alfa Bio vznikla pred 30 rokmi ako rodinná firma s výrobou v pivnici rodinného domu. Pod značkou Lunter ponúka sortiment výrobkov rastlinného pôvodu, ako je tofu, rastlinné nátierky či hotové jedlá. V súčasnosti pôsobí na 29 trhoch a zamestnáva približne 350 ľudí.