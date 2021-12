Aliancia: 85% podnikateľov nehodnotí pomoc cez pandémie ako dostatočnú

Bratislava 31. decembra (TASR) – Takmer 85 % podnikateľov nehodnotí vládnu pomoc počas pandémie ako dostatočnú. Iba necelým 12 % opýtaných sa totiž podarilo pokryť tohtoročné straty vďaka pomoci štátu. Vyplýva to z prieskumov, ktoré na záver roka realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) medzi stovkou podnikateľov. Prieskum sa realizoval s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR.



Za najväčšie problémy, ktoré v roku 2021 komplikovali podnikanie, označili opýtaní uzatvorenie prevádzok (35 %), zníženie obratu (32 %) a nedostatok zamestnancov či materiálu (oba po 26 %). Necelých 17 % podnikov uviedlo, že nemali žiadne problémy.



Viac ako polovica podnikateľov je názoru, že vláda boj s pandémiou ochorenia COVID-19 nezvláda. Kritizujú najmä prenášanie úloh štátu na plecia zamestnávateľov (testovanie zamestnancov, kontroly OTP), ich financovanie, nezrozumiteľné a neustále sa meniace nariadenia, nedostatočnú pomoc a nezahrnutie niektorých odvetví do schém pomoci (napr. dodávatelia pre gastrosektor).



Podnikatelia však oceňujú viacero prijatých zákonov či opatrení, ktoré v roku 2021 vláda prijala. Najlepšie hodnotené bolo prijatie novely živnostenského zákona (35 %) z dielne Ministerstva vnútra SR, ktorou sa odbúralo množstvo administratívnej záťaže.



Ďalej boli pozitívne hodnotené priame dotácie pri výpadku tržieb (33 %), úhrada časti nájomného (23 %) či odklad platieb daní a odvodov (20 %). Finančná pomoc by sa k prijímateľom mohla dostávať rýchlejšie, ako včasnú ju označilo len 28 % opýtaných, 34 % si myslí opak a 38 % to nevedelo posúdiť.



Za najlepšie opatrenia vlády v boji s pandémiou ochorenia COVID-19 považujú podnikatelia povinné FFP2 respirátory v interiéroch (30 %), kontrolu OTP u zamestnancov (25 %) a aplikáciu e-hranica (23 %).



Na opačnej strane rebríčka skončili očkovacia lotéria a očkovacia prémia pre seniorov (obe 4,5 %). Namiesto "uplácania" podnikatelia odporúčajú napríklad úhradu časti nákladov za liečbu neočkovaných pacientov (s výnimkou tých, ktorí sa nemôžu dať očkovať zo zdravotných dôvodov), alebo povinné očkovanie pre obyvateľov (74 %). Podľa názoru účastníkov prieskumov by boj s pandémiou mala vláda prenechať odborníkom.



Rok 2021 väčšina podnikateľov nehodnotí pozitívne. Mimoriadne negatívne ho hodnotí 16,4 %, skôr negatívne 27,9 %, neutrálne 19,7 %, skôr pozitívne 23 % a mimoriadne pozitívne 13,1 %.