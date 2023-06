Aliancia chce zvýšiť počet laboratórií a predĺžiť zákaz dovozu obilia

Bratislava 13. júna (TASR) - Zvýšenie počtu akreditovaných laboratórií a zavedenie povinného testovania, aby sa zabránilo uvedeniu obilnín, ktoré sú zdraviu nebezpečné, na trh. Takúto zmenu navrhla mimoparlamentná strana Aliancia. Testy by pritom mali byť povinné pre všetky plodiny, nielen pre bioplodiny.



Strana zároveň navrhuje aj predĺženie zákazu dovozu obilnín do konca roka 2023. "Nesmieme ohroziť sebestačnosť Slovenska, musíme pomôcť našim vlastným poľnohospodárom," povedal predseda strany Aliancia Krisztián Forró. Ak sa zákaz dovozu nepredĺži, mohla by byť podľa neho ohrozená sebestačnosť Slovenska, pretože poľnohospodári sa môžu rozhodnúť prestať pestovať obilniny z ekonomických dôvodov.



Tento rok poľnohospodári podľa Aliancie nebudú vedieť uskladniť a predať svoje zožaté obilie. Dôvodom je, že vlani na Slovensku uviazlo veľa obilia dovezeného zo zahraničia, najmä z Ukrajiny, v dôsledku čoho sú sklady plné.