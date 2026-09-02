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Aliancia EÚ má podporiť námornú výrobu
Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že oficiálne spustila novú Alianciu EÚ pre priemyselné námorné hodnotové reťazce.
Autor TASR
Brusel 2. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že oficiálne spustila novú Alianciu EÚ pre priemyselné námorné hodnotové reťazce. Nadväzuje tým na svoj záväzok v nedávno prijatej Európskej stratégii pre priemyselné námorné záležitosti, informuje bruselský spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že námorný priemysel je základným kameňom hospodárskej bezpečnosti a strategickej autonómie Európy a zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane dodávateľských reťazcov, zabezpečovaní obrannej pripravenosti a podpore čistej a digitálnej transformácie.
Cieľom novej aliancie je spojiť námorných výrobcov, majiteľov lodí, členské štáty a ich regióny, investorov a sociálnych partnerov. To všetko v snahe posilniť európsku námornú priemyselnú a technologickú suverenitu na identifikovaných vedúcich trhoch, najmä v segmentoch s potenciálom posilniť európsku kapacitu námornej výroby.
Aliancia pre priemyselné námorné hodnotové reťazce pomôže vytvoriť obchodné argumenty pre rozšírenie výroby a nasadenia v trhových segmentoch a technológiách relevantných pre výrobnú základňu EÚ. Bude rovnako riešiť potreby lodnej dopravy, prístavov a ďalších segmentov námorného sektora.
Okrem toho nová aliancia podnieti cielené investície, súčinnosť verejného a súkromného sektora a priemyselnú spoluprácu smerom k spoločným akciám a ku konkrétnym projektom, pričom bude komplexnejšie riešiť trhové, obchodné a konkurencieschopné výzvy v tejto oblasti.
Stredajšia výzva EK na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do aliancie pozýva zainteresované strany, aby sa pripojili, ak spĺňajú kritériá oprávnenosti a zaviažu sa k cieľom tejto aliancie. Výzva je otvorená, s prvým termínom uzávierky 16. októbra 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že námorný priemysel je základným kameňom hospodárskej bezpečnosti a strategickej autonómie Európy a zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane dodávateľských reťazcov, zabezpečovaní obrannej pripravenosti a podpore čistej a digitálnej transformácie.
Cieľom novej aliancie je spojiť námorných výrobcov, majiteľov lodí, členské štáty a ich regióny, investorov a sociálnych partnerov. To všetko v snahe posilniť európsku námornú priemyselnú a technologickú suverenitu na identifikovaných vedúcich trhoch, najmä v segmentoch s potenciálom posilniť európsku kapacitu námornej výroby.
Aliancia pre priemyselné námorné hodnotové reťazce pomôže vytvoriť obchodné argumenty pre rozšírenie výroby a nasadenia v trhových segmentoch a technológiách relevantných pre výrobnú základňu EÚ. Bude rovnako riešiť potreby lodnej dopravy, prístavov a ďalších segmentov námorného sektora.
Okrem toho nová aliancia podnieti cielené investície, súčinnosť verejného a súkromného sektora a priemyselnú spoluprácu smerom k spoločným akciám a ku konkrétnym projektom, pričom bude komplexnejšie riešiť trhové, obchodné a konkurencieschopné výzvy v tejto oblasti.
Stredajšia výzva EK na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do aliancie pozýva zainteresované strany, aby sa pripojili, ak spĺňajú kritériá oprávnenosti a zaviažu sa k cieľom tejto aliancie. Výzva je otvorená, s prvým termínom uzávierky 16. októbra 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)