Aliancia hodnotila volebné programy strán z podnikateľského prostredia

Bratislava 10. februára (TASR) - Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) hodnotila programy strán pred parlamentnými voľbami so zameraním na podnikateľské prostredie. Pri hodnotení kvality volebných programov vychádzali z Desatora požiadaviek podnikateľov na politické strany, ktoré PAS zverejnila ešte začiatkom novembra 2019.



V požiadavkách vyzvali na zlepšenie vzdelávania, očisťovanie verejného života, zníženie daní a odvodov, odbúranie byrokracie, uľahčenie podnikania, ozdravenie verejných financií, zefektívňovanie verejného sektora, zvyšovanie transparentnosti, podporu hospodárskej súťaže a otváranie spoločného trhu v Európskej únii.



Ako uviedol v pondelok na stretnutí s novinármi viceprezident aliancie Jozef Hajko, požiadavky podnikateľov v predvolebnom období najviac zohľadňuje strana Sloboda a Solidarita (SaS). V rebríčku deviatich politických subjektov, ktoré v prieskumoch prekračujú spodné hranice zvoliteľnosti do parlamentu, získala podľa hodnotenia táto strana 60,2-percentnú úspešnosť.



Za SaS sa umiestila strana Za ľudí so 40,8 %, dvojkoalícia Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS–Spolu) s 38 %, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s 36,7 % a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s 36,3 %. S odstupom nasleduje hnutie Sme rodina s 20,6 %. Posledná trojica napĺňa očakávania PAS menej ako z jednej desatiny, a to v tomto poradí – Slovenská národná strana (SNS) s 9,6 %, Smer – sociálna demokracia so 7,0 % a Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s 2,5 %.



PAS zahrnula do hodnotenia dve základné kritériá – hodnotenie podľa kvality volebného programu s váhou 75 % a hodnotenie podľa vykonateľnosti zámerov politikov s váhou 25 %. Pri posudzovaní vykonateľnosti deklarovaných zámerov politikov využila aliancia výsledky prieskumu medzi podnikateľmi, vykonanom v januári 2020 medzi takmer 200 respondentmi. Tí hodnotili, aké majú strany odborné zázemie na vykonávanie proklamovanej politiky, aké sú ich doterajšie výsledky a do akej miery sú schopné spolupráce s ostatými stranami.