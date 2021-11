Aliancia: Lockdown bez plánu na odškodnenie prevádzok ekonomiku položí

Bratislava 23. novembra (TASR) - Ak sa vládna koalícia rozhodne pre zatvorenie celej krajiny bez podrobného plánu na odškodnenie zatvorených prevádzok, celú ekonomiku položí na kolená. Upozornila na to v stanovisku mimoparlamentná strana Aliancia.



"Zápas s koronavírusom sa v našej krajine zmenil na neúprosný politický boj. Predstavitelia Aliancie preto vyzývajú koaličných aj opozičných politikov, aby sa začali správať zodpovedne a namiesto vzájomného osočovania ponúkali riešenia," uviedla strana.



Pripomína, že najúčinnejšou zbraňou v boji s pandémiou je očkovanie, hlavne pre najohrozenejších seniorov. "Odporúčania odborníkov vláda opäť nedokázala včas pretaviť do efektívnych protiepidemických opatrení, preto v tejto chvíli to vyzerá tak, že tvrdému lockdownu sa už nevyhneme," skonštatovala Aliancia.