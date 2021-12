Aliancia moderného obchodu podporuje otvorenie všetkých obchodov

Bratislava 7. decembra (TASR) - Predajcovia potravín a drogistického tovaru združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) opakovane vyjadrujú podporu návrhu na otvorenie všetkých obchodov na Slovensku pre OP (očkovaných a prekonaných).



Podľa SAMO súčasná situácia nie je na prospech občanov a ani slovenskej ekonomiky. Opatrenia tak, ako sú dnes nastavené, podporujú primárne nákupnú turistiku do okolitých krajín ako Maďarsko, Poľsko, Česko, kde sú obchody otvorené. Obdobná situácia je aj pri on-line nákupoch, nakoľko tržby z viac ako 50 % týchto nákupov končia v zahraničných e-shopoch.



"Už minulý týždeň sme sa spolu so Zväzom obchodu SR obrátili na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) so žiadosťou, aby vláda SR, okrem iného, čo najskôr otvorila obchodné prevádzky pre očkované osoby a pre osoby, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali a aby spravodlivo odškodnila prevádzky, ktoré trpia lockdownom," povedal Martin Krajčovič, predseda SAMO.



SAMO upozorňuje, že v obchode aktuálne platia obmedzenia 25 štvorcových metrov (m2) na jedného zákazníka, čo je jednou z najprísnejších regulácií v rámci Európy od začiatku pandémie. Navyše, od prvých dní šírenia ochorenia COVID-19 sa obchodníci správajú mimoriadne zodpovedne, dodržiavajú povinné opatrenia a často dokonca idú z vlastného rozhodnutia nad ich rámec.



Otvorenie obchodných prevádzok, pri prísnom dodržiavaní takto nastavených pravidiel teda podľa Krajčoviča nijako nezvýši koncentráciu zákazníkov v predajniach, a tak nepredstavuje hrozbu z hľadiska verejného zdravia.



Členovia SAMO podporujú otvorenie obchodov s neesenciálnym tovarom pri režime OP napriek tomu, že uznesenie vlády SR ani vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR ich neobmedzuje, aby okrem predaja potravín a drogérie, vo svojich obchodných prevádzkach predávali aj doplnkový sortiment.



"Vianočné obdobie je pre prežitie menších obchodníkov absolútne kľúčové, obmedzenie predaja sortimentu veľkých obchodníkov s esenciálnym tovarom by ich situáciu nijako nezlepšilo, iba by ukrátilo štát o príjem z daní, ktorý môže využiť na kompenzáciu ich strát. Jediným férovým riešením je čo najskôr otvoriť všetky obchody aspoň v režime OP," uzavrel Krajčovič.