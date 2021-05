Aliancia chce stavebné návrhy zmeniť cez pripomienkové konanie

Bratislava 18. mája (TASR) – Návrh nového stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní chce mimoparlamentná Aliancia zmeniť cez medzirezortné pripomienkové konanie. Informoval o tom predseda hnutia Spolupatričnosť, ktoré je súčasťou Aliancie, Szabolcs Mózes. K zákonom bude strana iniciovať hromadnú pripomienku. Predkladateľom zákonov je vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina).



Mimoparlamentná strana by bola podľa slov podpredsedu Most – Híd Mariána Tótha najradšej, keby sa návrh stavebného zákona úplne stiahol a aby sa doň zapracovali pripomienky samospráv a relevantných organizácií a spracoval sa nový návrh zákona.



"V prípade, ak tento zákon bude postúpený na ďalšie rokovania v tejto podobe, tak pristúpime k širšej komunikácii, zberu podpisov a náležitému návrhu na prepracovanie tohto zákona," dodal Tóth.



"Nik nespochybňuje, že Slovensko potrebuje kvalitnejšiu stavebnú legislatívu, ale namiesto kroku vpred sme dostali legislatívny paškvil," zhodnotil Mózes.



Návrhy zákonov podľa Aliancie značne okliešťujú právomoci samospráv, a teda občanov. Za krok vzad považujú aj to, že stavebné povolenia nebudú vydávať stavebné úrady, ale nové štátne úrady. "Namiesto decentralizácie je to vlastne krok k centralizácii," okomentoval Mózes. Horšie však podľa neho je, že sa spod kontroly samospráv vymkne aj územné plánovanie. "Po novom, ak sa developerovi nebudú páčiť územné plány, tak si môže vypracovať vlastný plán, pošle to štátnemu úradu, a ten môže prepísať územný plán aj napriek vôli samospráv a občanov," podotkol Mózes.



Aliancia kritizuje aj fakt, že stavebné povolenia majú podľa navrhnutej legislatívy zdražieť. Za povolenie na priemerný dom v súčasnosti ľudia zaplatia do 100 eur, po novom by to malo byť aj nad 1000 eur.



Ako uviedol Tóth, k návrhom stavebných legislatív nevznikla žiadna diskusia. Jediné pozitívum v návrhoch vidí v tom, že požiadavka na nový zákon je už aspoň nastolená. "Tento zákon je šitý horúcou ihlou," podotkol Tóth.



Časť stavebného zákona je podľa neho vyslovene napísaná tak, aby pomohla developerom k tomu, aby zobrali kompetencie samosprávam a aby sa obce nevedeli vyjadriť k investíciám, ktoré samosprávy budú musieť spracovávať.