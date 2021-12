Aliancia obchodu víta rozhodnutie uvoľniť opatrenia pre obchody

Bratislava 9. decembra (TASR) – Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta stredajšie (8. 12.) rozhodnutie vlády uvoľniť protipandemické opatrenia pre obchody. Uviedol to pre TASR Martin Krajčovič, predseda SAMO.



"Dlhodobo tvrdíme, že obchody sú podľa svetových štatistík najmenej rizikové v rámci šírenia ochorenia COVID-19, preto by mali byť všetky otvorené minimálne v režime OP a predajne s esenciálnym tovarom v režime základ. Sme radi, že vláda sa rozhodla pre tento krok, pretože vianočné obdobie je z hľadiska tržieb kľúčové," priblížil.



Úplné zatvorenie prevádzok s neesenciálnym tovarom by podľa neho mal pre tieto obchody zdrvujúce následky, najmä pre menšie prevádzky, ktoré nemajú šancu dohnať straty v iných mesiacoch počas roka. Rovnako by nastal aj problém, čo urobiť už s nakúpeným tovarom, keďže množstvo vianočného sortimentu, ktorým sa obchody predzásobili, je po Vianociach nepredajný.



"Treba však povedať, že obchodníkom síce otvorenie v režime OP výrazne pomôže, ale na druhej strane už to nevykompenzuje straty z predchádzajúcich dní lockdownu. Slovenskí spotrebitelia totiž vo veľkom využili to, že v Maďarsku, Poľsku a Česku si mohli vianočný sortiment nakúpiť bez obmedzení," podčiarkol.



Informoval, že ďalšia časť spotrebiteľov prešla na on-line nákupy, kde viac ako 50 % tržieb ide on-line obchodom registrovaných v zahraničí. Takto štát prichádza o milióny eur na daniach, obchodníci o tržby a pridaná hodnota ide do zahraničia. Rovnako nákupnou turistikou sa výrazne zvýšila mobilita, čo je zlé aj z epidemiologického pohľadu.



"Pri režime OP v predajniach s neesenciálnym tovarom tak pravidlá platia v tomto prípade pre všetkých rovnako, ak budú chcieť byť obchodníci otvorení, tak v rámci neesenciálnych prevádzok by mali byť schopní kontrolovať tento režim. Smart aplikácie zjednodušujú takúto kontrolu, je to bežné aj v zahraničí," spresnil.



"Čo sa týka metrov štvorcových (m2), tak 25 m2 v obchodoch s esenciálnym tovarom považujeme za zbytočne prísnu, v rámci krajín EÚ ide o najprísnejšiu reguláciu. V súvislosti s týmto opatrením sa už v súčasnosti tvoria rady pred obchodmi a spolu s ochladzovaním aj stúpa nervozita ľudí v rade," povedal.



Dodal, že spomínané opatrenie sa preto môže ukázať aj ako kontraproduktívne, pretože v rámci predajní sa dodržujú prísne opatrenia. "Avšak vonku v rade nevieme garantovať, že sa opatrenia reálne dodržiavať budú. Nehovoriac o riziku konfliktov, ktoré môžu vzniknúť v rámci dlhšieho čakania v chladnom počasí. Toto riziko priamo úmerne stúpa s dĺžkou trvania opatrení. Pociťujeme ho už dnes, a preto by to malo byť jedno z prvých opatrení, ktoré sa zmení pri ďalšom uvoľňovaní," uzavrel Krajčovič.



Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) 8. decembra po rokovaní kabinetu Eduarda Hegera (OĽANO) informoval, že na Slovensku môžu byť od piatku (10. 12.) otvorené všetky obchody a služby vrátane fitnescentier pre zaočkovaných a tých, ktorí ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch prekonali. Esenciálne obchody budú naďalej otvorené pre všetkých bez obmedzení, no reštaurácie zatiaľ vláda nechala zatvorené.