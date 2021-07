Aliancia OPEC+ obnoví rokovania, keďže vo štvrtok nedosiahla dohodu

Londýn 2. júla (TASR) - Členovia aliancie OPEC+, ktorá združuje najväčších svetových producentov ropy, v piatok popoludní obnovia rokovania o ťažobných kvótach od augusta, pretože sa im vo štvrtok (1. 7.) nepodarilo dosiahnuť dohodu.



Ministri energetiky z aliancie absolvovali v predchádzajúcom dni niekoľko videokonferencií. Najskôr spolu rokovali zástupcovia 13 členských štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na čele so Saudskou Arábiou, nasledovalo stretnutie spoločného technického výboru (JMMC) a nakoniec rokovania všetkých 23 členov OPEC+, medzi ktorých patrí aj Rusko, druhý najväčší producent ropy na svete.



OPEC očakáva, že 13 členských štátov ropného kartelu obnoví v piatok rokovania o 15.00 h SELČ a o 16.30 SELČ by malo nasledovať stretnutie OPEC+.



Dôvodom, pre ktorý sa nepodarilo dospieť vo štvrtok k dohode, boli údajne námietky Spojených arabských emirátov (SAE) na poslednú chvíľu.



SAE chcú zvýšiť svoju produkciu viac a potrebujú upraviť príslušný limit, pretože ich výrobné kapacity sú teraz väčšie, uviedol analytik Eugen Weinberg z Commerzbank.



Podľa agentúry Bloomberg bola vo štvrtok pôvodne schválená dohoda o zvýšení produkcie každý mesiac od augusta o 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne (bpd). To znamená, že celková produkcia by mala do konca roku 2021 stúpnuť o ďalšie dva milióny barelov/deň.



To by zodpovedalo stratégii, ktorú OPEC+ uplatňuje od mája - postupné zvyšovanie produkcie po jej vlaňajšom drastickom znížení v reakcii na kolaps dopytu na začiatku pandémie nového koronavírusu.



Aliancia musí opatrne manévrovať vzhľadom na zložitú situáciu na trhu, ktorý síce aktuálne zažíva prudký nárast dopytu, ale ten môže byť krehký vzhľadom na rýchle šírenie nového variantu delta vo svete. A situáciu môže tiež skomplikovať návrat iránskej ropy na trhy v strednodobom časovom horizonte.



Súčasné vysoké ceny navyše vyvolávajú nespokojnosť veľkých spotrebiteľov ropy, ako je India.



Očakáva sa, že OPEC+ bude v piatok rokovať aj o tom, či predĺži svoju súčasnú dohodu o obmedzení produkcie do konca roka 2022.