Aliancia OPEC+ odložila plánované zasadanie o niekoľko dní

Viedeň 29. novembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie OPEC+ odložili plánované stretnutie technického a ministerského výboru o pár dní, aby mali viac času na vyhodnotenie vplyvu nového variantu omikron nového koronavírusu na dopyt a ceny ropy. Uviedli to zdroje z aliancie, ktoré nechceli byť menované.



Spoločný technický výbor, ako aj samotný OPEC by sa najnovšie mali namiesto pondelka zísť v stredu (1. 12.). A zasadanie spoločného ministerského monitorovacieho výboru širšej aliancie OPEC+ bolo presunuté na štvrtok 2. decembra.



Ceny ropy sa v piatok (26. 11.) prepadli o viac ako 10 %, čo bol ich najväčší jednodňový pokles od apríla 2020. Dôvodom je nový variant nového koronavírusu, ktorý vystrašil obchodníkov. Pridal sa tak k ďalším faktorom, ktoré znepokojujú investorov, ako je napríklad očakávaný nárast prebytku ropy na trhoch v 1. štvrťroku 2022.



OPEC minulý týždeň predpovedal, že prebytok ropy prudko stúpne po tom, ako sa Spojené štáty a ďalší veľkí spotrebitelia ropy rozhodli uvoľniť časť zo svojich strategických zásob, aby zmiernili rast cien komodity a vysokú infláciu.



"Potrebujeme viac času, aby sme pochopili, čo je tento nový variant a či musíme reagovať prehnane alebo nie," uviedol jeden zo zdrojov z OPEC+.



OPEC+ vlani výrazne zredukoval svoju produkciu až o 10 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne po tom, ako blokády na začiatku pandémie nového koronavírusu zasiahli ceny ropy, ktoré sa nakrátko prepadli až do záporných hodnôt.



Očkovanie a zotavovanie ekonomík však v tomto roku naštartovali dopyt po rope aj rast cien komodity. Aliancia od leta postupne zvyšuje svoju ťažbu o 400.000 barelov ropy/deň každý mesiac. Napriek tomu je jej produkcia stále nižšia ako pred pandémiou.



Niekoľko analytikov už upozornilo, že skupina môže pozastaviť zvyšovanie ťažby pre obavy z nových blokád v súvislosti s variantom omikron.