Aliancia OPEC+ odložila plánované zvyšovanie ťažby do apríla

Rijád 5. decembra (TASR) - Aliancia najväčších svetových producentov ropy (OPEC+) sa dohodla na udržaní produkcie ropy na súčasných úrovniach aj v 1. štvrťroku 2025. Uviedla to vo štvrtok tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na nemenované zdroje. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Členovia aliancie, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom, súhlasili s odložením plánu na zvýšenie produkcie ropy do apríla 2025, aby poskytli dodatočnú podporu trhu s komoditou. Agentúre Reuters to povedal zdroj z aliancie, ktorý nechcel byť menovaný.



OPEC+ zabezpečuje približne polovicu dodávok ropy na svetový trh. Aliancia pôvodne plánovala postupne zmierňovať obmedzenia na ťažbu a od októbra 2024 ju zvýšiť o 180.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Ale pre spomalenie čínskeho a globálneho dopytu i rastúcu produkciu v krajinách, ktoré nie sú členmi aliancie, tento plán už tretíkrát odložila, najprv na začiatok decembra, potom na január a najnovšie na apríl.



Podľa zdrojov skupina chce začať s uvoľňovaním ťažobných obmedzení od apríla 2025 postupne zvyšovať svoju produkciu až do septembra 2026.



Na globálnom trhu hrozí v roku 2025 prebytok ropy, aj keď OPEC+ nepridá ani jeden barel, tvrdí Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).



Ceny ropy klesli od začiatku júla približne o 18 %. Analytici Citigroup a JPMorgan Chase predpovedajú, že sa budú znižovať aj v nasledujúcom roku a klesnú až k hranici 60 USD (57,19 eura) za barel, aj keď OPEC+ bude ďalej obmedzovať produkciu.



To predstavuje finančnú hrozbu pre mnohých členov ropného kartelu vrátane Saudskej Arábie, ktorí už boli nútení znížiť výdavky na transformáciu ekonomiky. Ruský prezident Vladimir Putin zase potrebuje príjmy z ropy na financovanie vojny na Ukrajine.



(1 EUR = 1,0492 USD)