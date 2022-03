Aliancia OPEC+ potvrdila svoj plán postupného zvyšovania ťažby

Viedeň 31. marca (TASR) - Aliancia producentov ropy OPEC+ sa rozhodla, že nebude meniť svoju stratégiu a ťažbu bude zvyšovať len postupne, ako plánovala. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Aliancia, zložená z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na čele so Saudskou Arábiou a jej partnerov na čele s Ruskom, sa vo štvrtok rýchlo dohodla, že od 1. mája zvýši produkciu o 432.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne.



Analytici vo všeobecnosti očakávali, že OPEC+ len mierne zvýši ťažbu aj napriek trvalému tlaku veľkých spotrebiteľov, ktorí požadujú výrazné zvýšenie dodávok, čo by ochladilo ceny a podporilo ekonomické zotavovanie z koronakrízy.



Ceny ropy po ruskom útoku na Ukrajinu a západných sankciách voči Moskve prudko stúpli a dostali sa do blízkosti rekordných maxím. Rusko je tretím najväčším svetovým producentom ropy po Spojených štátoch a Saudskej Arábii a najväčším vývozcom na globálne trhy. Rusko je tiež veľkým producentom a exportérom plynu.