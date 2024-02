Aliancia OPEC+ potvrdila svoju súčasnú stratégiu znižovania produkcie

Viedeň 1. februára (TASR) - Aliancia OPEC+, ktorá združuje najväčších svetových producentov ropy, vo štvrtok opätovne potvrdila svoju súčasnú stratégiu znižovania produkcie s cieľom podporiť klesajúce ceny ropy. Uviedol to spoločný ministerský monitorovací výbor (JMMC). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Aliancia, ktorú tvoria členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pod vedením Saudskej Arábie a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom, od konca roku 2022 znížila dodávky na trhy o viac ako päť miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne.



Spoločný ministerský monitorovací výbor vo vyhlásení po skončení videokonferencie uviedol, že vyhodnotil údaje o produkcii ropy v mesiacoch november a december 2023, pričom zaznamenal dodržiavanie dohodnutých kvót. Neodporučil pritom žiadne zmeny existujúcich škrtov a naplánoval svoje ďalšie zasadnutie na 3. apríla. Keďže aliancia zvyčajne stanovuje ťažobnú politiku mesiac vopred, je tento dátum príliš neskorý na to, aby došlo k rozhodnutiu o zmenách ťažobnej politiky v 2. štvrťroku.



Výbor dodal, že bude naďalej pozorne analyzovať trhové podmienky, a zároveň zopakoval, že je pripravený "kedykoľvek prijať nové opatrenia".



JMMC vo vyhlásení zdôraznil "silnú súdržnosť" skupiny po nedávnom prekvapujúcom kroku Angoly, ktorá v decembri vystúpila z OPEC pre nesúhlas s jeho rozhodnutím o znížení produkcie. To zasadilo ranu ropnému kartelu.



K dnešnému rokovaniu došlo tiež po tom, ako štátna ropná spoločnosť Saudi Aramco začiatkom tohto týždňa oznámila, že sa vzdá plánu zvýšiť svoju ťažobnú kapacitu na 13 miliónov barelov denne do roku 2027. Aktuálna denná produkcia arabského kráľovstva predstavuje približne 9 miliónov barelov denne, čo je hlboko pod jeho kapacitou 12 miliónov barelov/deň.



Celkovo sedem členov aliancie sľúbilo, že v tomto štvrťroku obmedzí dodávky na trhy dohromady o zhruba 900.000 barelov denne. Samotná Saudská Arábia ich zníži o 1 milión barelov/deň. Snažia sa tak odvrátiť globálny prebytok ponuky pri spomaľovaní dopytu a rekordnej produkcii ropy z bridlíc v USA.



Ceny ropy zaznamenali v tomto roku iba obmedzené zisky, aj keď na Blízkom východe zúri konflikt a lodnú dopravu v Červenom mori ohrozujú útoky jemenských povstalcov.



Odhady Medzinárodnej agentúry pre energetiku naznačujú, že svetové trhy s ropou sa v budúcom štvrťroku vrátia do prebytku. Prebytok sa udrží aj po zvyšok roka, ak OPEC+ uvoľní obmedzenia a oživí ťažbu.