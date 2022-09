Aliancia OPEC+ rozhodla o miernom znížení ťažby ropy v októbri

Viedeň 5. septembra (TASR) - Aliancia producentských krajín OPEC+ sa dohodla na znížení dodávok ropy na globálny trh. Dôvodom je výrazný pokles cien spôsobený obavami z recesie a deštrukcie dopytu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Bloomberg.



Aliancia rozhodla, že v októbri v snahe o stabilizáciu cien zníži ťažbu o 100.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To znamená, že ťažobné kvóty klesnú na augustové úrovne. OPEC+ vo svojom komuniké po pondelkovom zasadnutí zdôraznila, že kedykoľvek zvolá stretnutie ministrov, ak si to bude vyžadovať vývoj na trhu. V opačnom prípade sa bude ďalšie zasadnutie ministrov konať 5. októbra.



Ceny čierneho zlata zareagovali prudkým rastom na prekvapivé rozhodnutie aliancie OPEC+, ktorým zvrátila septembrové zvýšenie produkcie. Októbrový kontrakt na americkú ropu WTI sa o 14.22 h SELČ predával so ziskom 3,12 USD alebo 3,59 % po 89,99 USD (90,05 eura) za barel. Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zdražel o 3,57 USD alebo o 3,84 % a o 14.27 h SELČ sa predával po 96,59 USD za barel.



(1 EUR = 0,9993 USD)