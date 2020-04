Aliancia OPEC+ sa dohodla na rekordnom znížení produkcie ropy

Rijád 13. apríla (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie OPEC+ na čele s Ruskom sa v nedeľu (12. 4.) dohodli na rekordnom znížení produkcie s cieľom podporiť ceny ropy uprostred pandémie nového koronavírusu. Uviedli tiež, že dosiahli bezprecedentnú dohodu s ostatnými veľkými producentmi ropy vrátane Spojených štátov o obmedzení globálnych dodávok komodity o 20 %.



Opatrenia, ktoré zaviedli vlády po celom svete, aby spomalili šírenie nového koronavírusu, zničili dopyt po palivách a stlačili ceny ropy. To zasiahlo producentov, zvlášť americké firmy, ktoré ťažšia ropu nekonvenčným spôsobom z bridlíc. Ide o finančne náročnejší postup, ktorý sa vzhľadom na vyššie náklady stáva pri nízkych cenách komodity nerentabilný.



Aliancia OPEC+ v nedeľu neskoro večer oznámila, že sa po štyroch dňoch rozhovorov dohodla na znížení produkcie o 9,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne v máji a júni.



To je viac ako štyrikrát strmšia redukcia ako počas predchádzajúceho a doposiaľ najväčšieho spoločného zníženia ťažby v roku 2008. Výrobcovia budú následne pomaly zmierňovať limity, ale svoju produkciu budú obmedzovať až do apríla 2022.



Na druhej strane, výsledné škrty sú o 300.000 barelov nižšie ako pôvodný návrh dohody na zníženie ťažby o 10 miliónov barelov/deň. Mexiko totiž odmietlo akceptovať svoju pridelenú kvótu a stlačiť produkciu o 400.000 barelov. Namiesto toho oznámilo, že je ochotné znížiť ťažbu len o 100.000 barelov denne. Tým fakticky dostalo rokovania do slepej uličky. Nedeľná dohoda je tak bez zvyšných 300.000 barelov, o ktoré malo znížiť svoju produkciu Mexiko.



Americký prezident Donald Tump na Twitteri ocenil dohodu OPEC+ a napísal, že pomôže ušetriť v USA státisíce pracovných miest v oblasti energetiky. A poďakoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a saudskoarabskému kráľovi Salmánovi za presadenie dohody.



OPEC+ odhaduje, že s účinnosťou od 1. mája sa celková globálna produkcia ropy zníži o viac ako 20 miliónov barelov denne, čo predstavuje 20 % celosvetových dodávok.



Podľa troch zdrojov OPEC+ do tohto odhadu sú zahrnuté aj príspevky od nečlenov aliancie, výraznejšie dobrovoľné škrty niektorých členov OPEC+ a strategické nákupy najväčších spotrebiteľov na svete.



Zdroje spresnili, že Brazília, Kanada, Nórsko a Spojené štáty, ktoré nie sú členmi aliancie, prispejú znížením ťažby o 3,7 milióna barelov denne. Členovia ropného kartelu OPEC z Perzského zálivu zredukujú svoju produkciu strmšie, ako bolo pôvodne dohodnuté.



Zdroje dodali, že Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v pondelok oznámi, že jej členovia nakúpia do zásoby až 3 milióny barelov/deň.