Aliancia OPEC+ uvažuje, že od apríla zvýši ťažbu ropy
Autor TASR
Viedeň/Moskva/Londýn 25. februára (TASR) - Aliancia producentov OPEC+ uvažuje, že od apríla zvýši ťažbu ropy o 137.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, uviedli tri zdroje oboznámené so záležitosťou. Tým by prerušila trojmesačnú prestávku vo zvyšovaní produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Napätie medzi USA a Iránom, ktorý je členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), tlačí ceny ropy nahor. Producenti sa takisto pripravujú na blížiacu sa letnú sezónu.
Opätovné zvýšenie ťažby by umožnilo Saudskej Arábii, ktorá je lídrom kartelu OPEC, ale aj ďalším členom, ako sú Spojené arabské emiráty, získať späť trhový podiel v čase, keď iní producenti aliancie OPEC+, ako Rusko a Irán, čelia západným sankciám a produkcia v Kazachstane sa zotavuje po sérii výpadkov.
Predstavitelia ôsmich producentských krajín aliancie OPEC+, Saudská Arábia, Rusko, Spojené arabské emiráty, Kazachstan, Kuvajt, Irak, Alžírsko a Omán, sa stretnú 1. marca.
Navyše, Saudská Arábia aktivovala plán krátkodobého zvýšenia ťažby a exportu ropy pre prípad, že by americký útok na Irán narušil dodávky ropy z Blízkeho východu, uviedli dva zdroje oboznámené s plánom.
