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Aliancia OPEC+ v júli symbolicky zvýši ťažbu o 188.000 barelov denne
Podľa analytikov však tento krok pravdepodobne nebude mať vplyv na ceny, ktoré podporuje vojna na Blízkom východe.
Autor TASR
Viedeň 7. júna (TASR) - Aliancia producentských krajín OPEC+ od júla zvýši ťažbu ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ministri krajín OPEC+ sa v nedeľu rozhodli, že zvýšia ťažobné kvóty na júl celkovo o 188.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Podľa analytikov však tento krok pravdepodobne nebude mať vplyv na ceny, ktoré podporuje vojna na Blízkom východe.
Na dohode o náraste produkcie sa zhodli prostredníctvom videokonferencie ministri ropného priemyslu kľúčových krajín aliancie, konkrétne Saudskej Arábie, Ruska, Iraku, Kuvajtu, Kazachstanu, Alžírska a Ománu.
Zvýšenie bolo podobné tým, o ktorých OPEC+ rozhodla v predchádzajúcich mesiacoch. Aliancia naposledy na zasadnutí ministrov 3. mája s platnosťou od júna zvýšila ťažobné kvóty takisto o 188.000 barelov denne.
Ide skôr o symbolický krok, keďže produkcia z oblasti Blízkeho výhodu sa pre blokovanie Hormuzského prielivu Iránom dá exportovať len veľmi ťažko.
Ministri krajín OPEC+ sa v nedeľu rozhodli, že zvýšia ťažobné kvóty na júl celkovo o 188.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Podľa analytikov však tento krok pravdepodobne nebude mať vplyv na ceny, ktoré podporuje vojna na Blízkom východe.
Na dohode o náraste produkcie sa zhodli prostredníctvom videokonferencie ministri ropného priemyslu kľúčových krajín aliancie, konkrétne Saudskej Arábie, Ruska, Iraku, Kuvajtu, Kazachstanu, Alžírska a Ománu.
Zvýšenie bolo podobné tým, o ktorých OPEC+ rozhodla v predchádzajúcich mesiacoch. Aliancia naposledy na zasadnutí ministrov 3. mája s platnosťou od júna zvýšila ťažobné kvóty takisto o 188.000 barelov denne.
Ide skôr o symbolický krok, keďže produkcia z oblasti Blízkeho výhodu sa pre blokovanie Hormuzského prielivu Iránom dá exportovať len veľmi ťažko.