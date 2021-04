Aliancia OPEC+ začne podľa plánu od mája zvyšovať produkciu

Viedeň 27. apríla (TASR) - Aliancia OPEC+ aj napriek nárastu infekcií novým koronavírusom v niektorých krajinách, ako je India, v súlade so svojím plánom od mája zvýši ťažbu ropy. V utorok podvečer to oznámila skupina producentských krajín po online zasadnutí. Aliancia už začiatkom apríla uviedla, že z dôvodu zlepšovania vyhliadok globálnej ekonomiky začne postupne uvoľňovať obmedzenia ťažby.



Ministri ropného priemyslu členských štátov skupiny OPEC+ v utorok poukázali na to, že prípady ochorenia COVID-19 sa v niektorých krajinách zvyšujú aj napriek očkovaniu, čo môže mať negatívny vplyv na zotavovanie svetovej ekonomiky a dopytu po rope. Dodal, že napriek tomu v súlade s plánom uvoľnia obmedzenia týkajúce sa produkcie. Ministri potom na najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať 1. júna, prehodnotia ťažobnú politiku aliancie.



Na skupinu OPEC+, ktorej dominujú Saudská Arábia a Rusko, pripadá 45 % svetovej produkcie ropy. Aliancia minulý rok v reakcii na prepad dopytu a cien spôsobený pandémiou ochorenia COVID-19 obmedzila ťažbu. V rámci pripravovaného uvoľnenia ťažobných reštrikcií by od mája do júla mala postupne zvýšiť produkciu približne o 2,1 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne.