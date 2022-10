Aliancia OPEC+ zníži ťažbu, aby stabilizovala trhy s ropou

Moskva 6. októbra (TASR) – Rozhodnutie aliancie OPEC+ o prudkom znížení ťažby bolo navrhnuté tak, aby stabilizovalo svetové trhy s ropou. Uviedol to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na vyhlásenie USA, že tento krok bol ústupkom Moskve. TASR správu prevzala z AFP.



"Rozhodnutia, ktoré boli prijaté, boli zamerané na stabilizáciu ropných trhov," vyhlásil Peskov, podľa ktorého je to tiež dôkaz, že "niektoré krajiny chápu absurdnosť" požiadavky Washingtonu na cenový strop pre ruskú ropu.



Rozhodnutie aliancie, ktorú tvorí 13 členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na čele so Saudskou Arábiou a skupina ďalších 10 popredných producentov ropy pod vedením Ruska, o znížení ťažby o 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov), nahnevalo Spojené štáty. Washington totiž loboval za opatrenia na redukciu cien pohonných látok a izoláciu Ruska v súvislosti s jeho agresiou na Ukrajine.



Európska únia tiež navrhla v rámci nových sankcií voči Ukrajine zaviesť cenový strop na ruskú ropu. Moskva však v stredu (5. 10.) varovala, že cenový strop na jej ropu by mal "škodlivý vplyv" na globálne trhy a dodala, že nebude dodávať ropu krajinám, ktoré ho zavedú.