Aliancia OPEC+ zrejme odolá výzvam USA, aby dodala viac ropy na trhy

Rijád 15. novembra (TASR) - Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE) naznačili, že aliancia OPEC+ bude pokračovať vo zvyšovaní produkcie ropy opatrne a nepodľahne tlaku USA, aby pumpovala komoditu na trhy rýchlejšie.



Prezidenta Joea Bidena znepokojujú vysoké ceny benzínu, ktoré už v USA dosiahli sedemročné maximum a prispievajú k zrýchľovaniu inflácie v Amerike. Vyzval preto 23-člennú alianciu najväčších svetových producentov ropy, aby otvorila kohútiky a pomohla stlačiť ceny.



OPEC+ na čele so Saudskou Arábiou a Ruskom v súčasnosti zvyšuje svoju dennú ťažbu o 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) mesačne. "Tých 400.000 pokračuje a to by malo stačiť," povedal minister energetiky SAE Suhail bin Mohammed al-Mazroui v Abú Zabí, kde sa zúčastňuje konferencie o rope a plyne Adipec.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej partneri z aliancie OPEC+ sa najbližšie stretnú 2. decembra, aby diskutovali o ťažobnej politike. Ceny ropy sa tento rok zvýšili približne o 60 % na vyše 80 USD (69,88 eur) za barel, pričom niekoľko energetických manažérov a lídrov, ako je napríklad ruský prezident Vladimir Putin, povedalo, že by sa mohli dostať až na 100 USD/barel.



Podľa ministra energetiky zo SAE sa trh s ropou začiatkom budúceho roka prepne z deficitu ponuky na prebytok, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo OPEC+ nebude agresívny pri zvyšovaní dodávok na trhy.



Jeho slová potvrdil aj saudskoarabský minister energetiky Abdulaziz bin Salmán a dodal, že trhy s ropou sú aktuálne relatívne pokojné v porovnaní s trhmi s uhlím a zemným plynom, ktorých ceny minulý mesiac vyleteli na rekordné maximá.



Zásoby ropy v skladovacích zariadeniach na celom svete rapídne klesli, odkedy OPEC+ na začiatku roka 2020, po vypuknutí pandémie nového koronavírusu, výrazne znížil dodávky. Ale od budúceho mesiaca začnú opäť stúpať, povedal saudskoarabský minister. „OPEC+ si plní svoju povinnosť,“ dodal.



Aj ománsky minister energetiky poznamenal, že nie je potrebné, aby OPEC+ zrýchľoval zvyšovanie produkcie. Skupina sa tak pravdepodobne na svojom decembrovom zasadnutí rozhodne pokračovať v doterajšej politike zvyšovania produkcie o 400.000 barelov mesačne.



(1 EUR = 1,1448 USD)