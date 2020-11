Aliancia pre obeh plastového odpadu podnikla prvé konkrétne kroky

Brusel 10. novembra (TASR) - Aliancia pre obeh plastového odpadu (CPA), ktorá združuje 245 verejných a súkromných podnikov a organizácií pokrývajúcich celý hodnotový reťazec plastov, v utorok prijala svoj prvý pracovný plán. Informovala o tom Európska komisia (EK), ktorá stojí za zrodom CPA.



Prijaté opatrenia sú v súlade s hlavným cieľom CPA, ktorým je posilniť do roku 2025 trh EÚ s recyklovanými plastmi na 10 miliónov ton tohto materiálu. Aliancia pokrýva celé hodnotové reťazce plastov a zahŕňa organizácie zastupujúce priemysel, akademickú obec a verejné orgány.



Pracovný plán s návrhmi recyklácie plastových výrobkov obsahuje zoznam 19 výrobkov, ktoré by podľa CPA mali byť recyklovateľnejšie. V predstavenom pláne je aj správa zachytávajúca súčasný stav zozbieraného a vytriedeného plastového odpadu v EÚ a tiež program výskumu a vývoja pre obeh plastového odpadu.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti odkázal, že EÚ potrebuje spoločné kroky všetkých aktérov v hodnotovom reťazci plastov, aby bolo možné zaistiť fungovanie obehového hospodárstva pre plasty.



Podľa jeho slov ďalšie kroky vykoná CPA v januári 2021, keď prijme opatrenia týkajúce sa monitorovacieho systému na sledovanie tokov plastových materiálov v Európe, predstaví správu o nevyužitom potenciáli plastového zberu, jeho triedení a recyklácii a upozorní na súvisiace investičné potreby pre dosiahnutie stanovených cieľov.



Európska komisia oznámila spustenie Aliancie pre obeh plastového odpadu v decembri 2018, keď sa ukázalo, že prísľuby od dodávateľov recyklovaných plastov boli dostatočne silné na dosiahnutie, a možno aj prekročenie cieľa EÚ týkajúceho sa 10 miliónov ton recyklovaných plastov používaných v Európe do roku 2025. Ako však upozornila EK, nie sú rovnako silné aj sľuby od používateľov recyklovaných plastov, čo sa týka spracovateľov a výrobcov plastových výrobkov, a preto je potrebné prijať opatrenia na prekonanie rozdielu medzi ponukou a dopytom v tejto oblasti.