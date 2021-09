Aliancia pre plasty v obehovom hospodárstve má nové plány do roku 2025

Brusel 27. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok privítala dôležitý nový krok, ktorý dosiahla Aliancia pre plasty v obehovom hospodárstve (CPA), s cieľom posilniť trh EÚ s recyklovanými plastmi a zabezpečiť, aby sa do roku 2025 recyklovalo najmenej 10 miliónov ton plastov. Komisia uviedla, že od založenia CPA v roku 2018 bol dosiahnutý značný pokrok v podobe takmer 30-percentného nárastu recyklovaných plastov v EÚ.



Aliancia chce svoje doterajšie úsilie zvýšiť tým, že zaistí recyklovateľnosť ďalších 26 plastových výrobkov v oblasti obalovej techniky, stavebníctva, poľnohospodárstva a domácich spotrebičov, ktoré spolu predstavujú viac ako 60 % plastového odpadu vyzbieraného v Európe. To by samo o sebe by mohlo splniť cieľ 10 miliónov ton.



Aliancia vypracovala nový plán na dosiahnutie recyklovateľnosti 10 miliónov ton plastov a prijala metodiku a pravidlá pre nový celoeurópsky monitorovací systém recyklovaných plastov.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol, že s alianciou pre plasty v obehovom hospodárstve hodnotový reťazec plastov ukazuje vynikajúcu spoluprácu pri prechode na ich "obehovosť". Spresnil, že mobilizácia všetkých aktérov, verejných i súkromných, v hodnotovom reťazci a v kľúčových odvetviach využívajúcich plasty, taktiež zvyšuje odolnosť Európy maximalizáciou využívania plastového odpadu ako cenného zdroja.



Podľa jeho slov aliancia v súčasnosti zastupuje takmer 300 priemyselných, akademických a verejných organizácií v celom hodnotovom reťazci recyklovaných plastov.



Breton dodal, že prvé dobrovoľné prísľuby pre recyklované plasty vyrobené priemyslom ukázali, že dodávky recyklovaných plastov môžu dosiahnuť a prekročiť stanovený cieľ, bolo by však potrebné vynaložiť viac úsilia na zabezpečenie používania recyklovaných plastov.



V tejto súvislosti aliancia pripravuje správu o požiadavkách a riešeniach na zvýšenie integrácie recyklovaných plastov do výrobkov do roku 2025. Aliancia bude zároveň pravidelne aktualizovať svoj plán na 10 miliónov ton recyklovaného plastového obsahu prostredníctvom otvoreného dialógu a výmeny názorov s národnými a miestnymi orgánmi a všetkými zainteresovanými stranami.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)