Aliancia pre reaktory podporí jadrový reaktor spoločnosti newcleo

Bratislava 11. októbra (TASR) - Európska priemyselná aliancia pre malé modulárne reaktory (SMR), ktorú Európska únia založila na jar tohto roka, zaradila medzi podporované projekty olovom chladený rýchly jadrový reaktor navrhnutý francúzskou spoločnosťou newcleo. Táto spoločnosť je v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim startupom v oblasti jadrovej energetiky v Európe, uviedli v piatok jej predstavitelia.



"Toto rozhodnutie je výrazným uznaním úlohy, ktorú by mohol pokročilý modulárny reaktor spoločnosti newcleo zohrávať pri vytváraní nového európskeho energetického mixu a pri formovaní pracovnej skupiny pre pokročilé projekty v oblasti jadra v rámci Aliancie SMR. Ako podporovaná technológia bude pracovná skupina pre pokročilý modulárny reaktor spoločnosti newcleo profitovať z úzkej spolupráce s celým radom technických pracovných skupín Aliancie SMR vrátane skupín pre kompetencie v oblasti jadra, paliva, výskumu a vývoja, dodávateľského reťazca a financovania," priblížili predstavitelia spoločnosti.



Kľúčovou súčasťou konceptu rýchleho reaktora tejto spoločnosti by mal byť plán recyklovať vyhoreté jadrové palivo z konvenčných reaktorov, čím by sa mala dosiahnuť nízkouhlíková výroba elektrickej energie a tepla, ktoré by sa mohlo využívať v rôznych priemyselných procesoch. To eliminuje závislosť od dovozu jadrového paliva a poskytuje udržateľné riešenie pre dlhodobú výzvu v podobe jadrového odpadu, doplnil startup.



Spoločnosť newcleo podpísala v decembri minulého roka memorandum o porozumení s Ministerstvom hospodárstva SR a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou s cieľom preskúmať možnosti spolupráce a ďalšieho rozvoja technológií pokročilých modulárnych reaktorov. A v auguste tohto roka podpísala taktiež dohodu o spolupráci s VUJE so zámerom nadviazať užšie partnerstvo pri vývoji technológií pokročilých modulárnych reaktorov a riešení pokročilého palivového cyklu.