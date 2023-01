Aliancia sektorových rád má zabezpečiť uplatniteľnosť na trhu práce

Bratislava 19. januára (TASR) - Novovzniknutá Aliancia sektorových rád zabezpečí lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce. Zastreší predvídanie trendov na pracovnom trhu a zosúladenie potrieb zamestnávateľov a vzdelávania občanov. Cieľom práce aliancie je zosúladiť moderné potreby zamestnávateľov a celoživotné vzdelávanie občanov tak, aby sa zvýšila ich životná úroveň, uplatniteľnosť na trhu práce a konkurencieschopnosť slovenského trhu práce. Vo štvrtok o tom informoval na tlačovej konferencii dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) so zástupcami členských organizácií aliancie.



Zástupcovia členských organizácií aliancie vo štvrtok podpísali jej zakladateľskú zmluvu a stanovy. Zakladajúcimi členmi sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov. Ide o Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovú úniu zamestnávateľov (RÚZ), Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy, Združenie miest a obcí Slovenska, Konfederáciu odborových zväzov SR a Spoločné odbory Slovenska.



"Vďaka aliancii budeme môcť lepšie nachádzať zmysluplné oblasti podpory cez projekty, čím účinnejšie pomôžeme ľuďom nájsť si prácu," uviedol Krajniak.



"Zosúladenie systému vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov je prvým krokom k skvalitneniu vzdelávacích programov s ohľadom na potreby trhu," priblížil dočasne poverený minister školstva Ján Horecký.



Megatrendy v podobe digitálnej, priemyselnej či zelenej transformácie spoločnosti, no aj demografické zmeny či energetická a inflačná kríza sú premenné, ktoré zásadne ovplyvňujú smerovanie trhu práce a jednotlivé požiadavky na zamestnancov, uviedol prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský. Úlohou expertov aliancie bude tieto zmeny sledovať a identifikovať ich možné dosahy, ako aj požiadavky na potrebné zmeny kvalifikácií, dodal.



Aliancia bude mať aj svoju vlastnú webovú stránku. Pre verejnosť pripravujú sériu desiatich podcastov. Vystúpia v nich zástupcovia sektorových rád, ktorí budú diskutovať o ohrozeniach na trhu práce, no najmä o príležitostiach rozvoja ľudských zdrojov. Odborníci budú formulovať hlavne odporúčania pre stabilizáciu na pracovnom trhu.



Aliancia bude predstavovať ďalší nástroj na dosiahnutie sociálnych cieľov Európskej únie (EÚ) do roku 2030, aby sa aspoň 60 % dospelých každoročne vzdelávalo.