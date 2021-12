Aliancia gastronómie: Niektoré prevádzky asi otvoria i napriek zákazu

Na archívnej snímke prezident Aliancie slovenskej gastronómie Viliam Pavlovský. Foto: TASR - Jakub Kotian

Banská Bystrica 13. decembra (TASR) – Aliancia slovenskej gastronómie pripúšťa, že od 18. decembra sa otvoria prevádzky aj napriek zákazu. Doterajšie opatrenia vlády podľa nej nič neriešia. Konštatovali to v pondelok v Banskej Bystrici zástupcovia aliancie v rámci akcie Pohreb cestovného ruchu.reagoval Michal Kič, riaditeľ horehronského hotela Partizán, s tým, že sme krajinou Európskej únie, ale na rozdiel od ostatných krajín sa u nás nesmú otvoriť prevádzky.Podľa Veroniky Šiklovej, členky prezídia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, pomoc vlády by mala prichádzať tak rýchlo, ako dokáže zatvárať gastroprevádzky.Ako dodal prezident Aliancie slovenskej gastronómie Viliam Pavlovský, po druhej vlne pandémie odišlo z gastrosektora už okolo 40.000 ľudí a číslo bude ešte narastať. Podnikatelia minuli už svoje rezervy, sú zadlžení a vláde dávajú jasné požiadavky. Ak do štvrtka (16. 12.) neuspejú, nevylučujú, že svoje prevádzky otvoria v režime OP i napriek zákazu.konštatoval Pavlovský.Podľa Kiča v cestovnom ruchu pracuje viac ako 120.000 ľudí a ďalších 100.000 pracuje v jeho nadväzných odvetviach. Ich obraty sú nulové.upozornil Kič.doplnil Pavlovský s tým, že kombinácia okamžitého zvýšenia Prvej pomoci, preplácania nájmov a zvýšenia dotácie z ministerstva dopravy z aktuálnych 10 % na 20 % tržby s platnosťou od novembra, čo je navyše priamym odporúčaním Európskej komisie, je na prežitie gastroprevádzok nevyhnutná.