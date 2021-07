Aliancii OPEC+ sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o produkčných kvótach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 4. júla (TASR) - Členom aliancie OPEC+, ktorá združuje 23 najväčších svetových producentov ropy, sa ani po dvoch dňoch rokovaní nepodarilo v piatok (2. 7.) dosiahnuť dohodu o produkčných kvótach od augusta. Skupina bude preto pokračovať v rozhovoroch na budúci týždeň.Séria videokonferencií, ktoré sa začali vo štvrtok (1. 7.), zahŕňala rokovania 13 členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pod vedením Saudskej Arábie, po ktorom nasledovalo stretnutie spoločného technického výboru (JMMC) a nakoniec rokovania všetkých 23 členov aliancie OPEC+ na čele s Ruskom, druhým najväčším producentom ropy na svete.Vo vyhlásení OPEC+ v piatok neskoro večer bolo uvedené, že schôdza bola prerušená a znovu sa má obnoviť v pondelok o 15.00 h SELČ.Hovorca ruskej vlády v piatok odmietol odpovedať na otázku, či aktuálna slepá ulička môže vyvolať podobnú krízu ako vlani na jar. Vtedy neúspech rokovaní o ťažobných kvótach pre rozdielne názory medzi Moskvou a Rijádom spôsobil, že sa ceny americkej ropy WTI prvýkrát v histórii prepadli do záporného teritória.Väčšina členov aliancie pritom tento týždeň podporila návrh na zvýšenie dodávok ropy o 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne od augusta do decembra 2021, aby uspokojili rastúci dopyt, Spojené arabské emiráty (SAE) však boli podľa delegátov proti.Limit pre ťažbu SAE sa totiž počíta z objemu ich produkcie v roku 2018, keď mali maximálnu kapacitu na úrovni 3,168 milióna barelov denne. Ale medzitým ich nové projekty prispeli k zvýšeniu maximálnej kapacity SAE na takmer 4 milióny barelov. Emiráty preto požadujú, aby sa táto nová kapacita brala do úvahy pri stanovení limitov a mohli tak dodávať viac ropy na trhy. Požadujú, aby sa ich limit zvýšil o približne 600.000 barelov denne na 3,8 milióna barelov/deň.uviedla Louise Dicksonová zo spoločnosti Rystad.Pri návrhu na zvýšenie ťažby každý mesiac od augusta o 400.000 barelov denne by celkové dodávky ropy od aliancie do konca tohto roka stúpli o dva milióny barelov/deň. To by zodpovedalo širšej stratégii, ktorú OPEC+ predstavil v máji. Počíta v nej s postupným zvyšovaním produkcie, ktorú členovia aliancie drasticky znížili v reakcii na kolaps dopytu na začiatku pandémie nového koronavírusu vlani v marci.Skupina od začiatku hospodárskej krízy takmer každý mesiac organizuje virtuálne stretnutia, aby koordinovala svoje reakcie. Jej stratégia priniesla úspech, keďže ceny ropy stúpli a pohybujú sa blízko úrovní, ktoré naposledy zaznamenali v októbri 2018.Aliancia však musí opatrne manévrovať vzhľadom na zložitú situáciu na trhu, ktorý síce aktuálne zažíva prudký nárast dopytu, ale ten môže byť krehký vzhľadom na rýchle šírenie nového variantu delta vo svete. Situáciu môže tiež skomplikovať návrat iránskej ropy na trhy v strednodobom časovom horizonte. Navyše, súčasné vysoké ceny vyvolávajú nespokojnosť veľkých spotrebiteľov ropy, ako je India.