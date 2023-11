Alibaba hlási rast tržieb počas tohtoročného Singles' Day

Peking 12. novembra (TASR) - Čínsky internetový gigant Alibaba v nedeľu oznámil, že jeho platformy Tmall a Taobao zaznamenali medziročný rast tržieb počas tohtoročného Singles' Day (Dňa nezadaných) 11. novembra, ktorý je najrušnejším on-line nákupným dňom na svete. TASR o tom informuje na základe správy Reuters a AP.



Podľa správy webu Alibaba Alizila približne 400 značiek vykázalo hrubú hodnotu tovaru viac ako 100 miliónov jüanov (12,84 milióna eur).



Jeho konkurent JD.com oznámil, že objem transakcií, objednávok a počet užívateľov počas festivalu dosiahli vysoké hodnoty bez toho, aby poskytol konkrétne čísla. Uviedol len, že vyše 60 značiek na jeho platformách zaznamenalo tržby viac ako 1 miliardu CNY, pričom takmer 20.000 značiek zaznamenalo viac ako trojnásobný nárast objemu transakcií v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



Singles' Day vytvorili v 90. rokoch minulého storočia čínski vysokoškoláci ako alternatívu k Valentínovi pre ľudí bez partnerov. Alibaba si z neho urobil svoj marketingový nástroj, keď zorganizoval 11. novembra 2009 na svojich platformách prvý 24-hodinový nákupný festival. Cieľom bolo zvýšiť odbyt v tejto časti roka, ktorá je v Číne z hľadiska maloobchodného predaja slabou sezónou.



Pôvodne 24-hodinová udalosť sa rozšírila na týždne propagačných akcií. Alibaba tento rok už druhýkrát nezverejnil hodnotu svojich tržieb počas nákupného festivalu, ktorý oslávil 15. výročie. Minulý rok, keď predaj zasiahli blokády spojené s pandémiou ochorenia COVID-19 v Číne, bol prvý bez údajov o tržbách.



Analytici pozorne sledujú Singles' Day ako ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery a očakávaní v oblasti tržieb. Tento rok sú spotrebiteľské výdavky v Číne utlmené, keďže ekonomika flirtovala s defláciou a stále sa zotavuje z pandémie.



Alibaba vyvíjal tlak na obchodníkov, aby tento rok ponúkali čo najnižšie ceny. Koncom októbra oznámil, že počas Singles' Day ponúkne na svojom trhu 80 miliónov produktov za najnižšie ceny. Snaží bojovať proti rivalom, ako sú Douyin a Pinduoduo, ktorí v predchádzajúcich rokoch zmenili prostredie čínskeho elektronického obchodu celoročnou ponukou lacnejších a zľavnených položiek.



Prieskum spoločnosti Bain & Company minulý týždeň odhalil, že 77 % z 3000 respondentov plánovalo minúť menej alebo rovnakú sumu na Deň nezadaných ako minulý rok vzhľadom na neistotu v ekonomike.



Bain & Company odhaduje, že vlani dosiahla celková hodnota tovaru predaného počas 11. novembra 1,15 bilióna CNY. Hoci niekoľko poradenských spoločností predpovedalo, že rast objemu predaja počas tohoročného Singles' Day naprieč platformami sa bude pohybovať od 14 % do 18 %, čo by bol prvý návrat k dvojcifernému rastu od pandémie, na konečný obraz o predaji bude potrebný dlhší čas. Tieto čísla zohľadňujú totiž hodnotu zadaných objednávok a nezahŕňajú sumu, ktorá bude neskôr vrátená.



Analytici a predstavitelia odvetvia očakávajú, že miera vrátenia tovaru bude tento rok vysoká, keďže spotrebitelia nakupujú viac, aby získali väčšie zľavy pri pokladni a potom vrátia položky, ktoré nepotrebujú.



Predpovedali tiež, že položky súvisiace so zdravím životným štýlom budú mať lepšie výsledky. Alibaba napríklad uviedol, že predaj cestných bicyklov vyskočil o 300 % počas prvej hodiny predaja.



(1 EUR = 7,7874 CNY)