Alibaba má za sebou začiatok svojho najväčšieho nákupného festivalu

Šanghaj 11. novembra (TASR) - Čínsky internetový gigant Alibaba Group Holding má za sebou úspešný začiatok svojho najväčšieho nákupného festivalu tzv. Singles' Day. Objednávky len v stredu ráno presiahli hodnotu 56 miliárd USD (46,42 miliardy eur), keďže spotrebitelia sa snažili využiť záplavu zliav.



Tohtoročný deň nezadaných prichádza týždeň po tom, ako Alibaba stratil takmer 76 miliárd USD zo svojej trhovej hodnoty. Dôvodom bolo rozhodnutie úradov v Číne zrušiť vstup technologickej spoločností Ant Group na burzu. Alibaba vlastní v Ant Group tretinový podiel.



Okrem toho, tento rok sa Singles' Day koná v čase, keď sa Čína zotavuje z hospodárskeho poklesu po pandémii nového koronavírusu, ktorá sa z tejto ázijskej krajiny rozšírila do celého sveta.



Alibaba tento rok rozdelil online nákupný ošiaľ na dve etapy. Prvé kolo zliav ponúkol v dňoch od 1. do 3. novembra a potom znova 11. novembra, čo je tradičný dátum. Prvý 24-hodinový nákupný festival totiž zorganizoval čínsky internetový gigant na svojich platformách 11. novembra 2009. Jeho cieľom bolo zvýšiť odbyt v tejto časti roka, ktorá je v Číne z hľadiska maloobchodného predaja slabou sezónou. Alibaba sa rozhodol zamerať na slobodných ľudí a prilákať ich na veľké zľavy.



Tohtoročná prvá vlna zliav 1. až 3. novembra vyniesla internetovému obchodu Alibaba 372,3 miliardy jüanov (47,66 miliardy eur).



Ďalšou zmenou v tomto roku je, že Alibaba bude počítať hrubý objem predaného tovaru za celých 11 dní od začiatku novembra, namiesto za zvyčajných 24 hodín 11. novembra.



Podľa predbežných údajov v stredu do 12.30 h miestneho času hodnota tržieb prekročila 372,30 miliardy CNY, pričom hodnota objednávok dosiahla rekordných 583.000 CNY za sekundu, uviedol Alibaba.



Alibaba pred začiatkom festivalu informoval, že predstaví viac ako dva milióny nových produktov, čo je dvojnásobok oproti minulému roku.



Ostatné čínske internetové spoločnosti, ako napríklad Douyin, JD.com a Pinduoduo sa snažia konkurovať Alibabe a organizujú svoje vlastné Singles' Day.



JD.com, ktorý začal tiež s nákupnými zľavami už 1. novembra, v stredu uviedol, že za prvých deväť minút po polnoci zaznamenal tržby v hodnote 200 miliárd CNY. Maloobchodný predajca elektroniky Suning.com, čiastočne vlastnený Alibabou, zarobil 5 miliárd CNY za prvých 19 minút od začiatku Singles' Day.



Analytici očakávajú, že tento rok bude Singles' Day požehnaním pre luxusné značky, pretože čínski spotrebitelia zvyknutí nakupovať v zahraničí luxusné výrobky tento rok uviazli doma pre cestovné obmedzenia v dôsledku pandémie.



Vlani dosiahol hrubý objem predaja počas Singles' Day 38,4 miliardy USD.



Festival už tradične odštartoval galavečer v utorok (10.11.) neskoro večer, na ktorom sa predstavila americká popová hviezda Katy Perry, aj keď prostredníctvom priameho prenosu.



(1 EUR = 1,1808 USD; 1 EUR = 7,8107 CNY)