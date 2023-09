Alibaba plánuje investovať 2 miliardy USD v Turecku

Ankara 18. septembra (TASR) - Čínsky internetový gigant Alibaba Group Holding plánuje investovať v Turecku 2 miliardy USD (1,88 miliardy eur). Uviedol to šéf čínskej spoločnosti Michael Evans, ktorý sa koncom minulého týždňa stretol s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Oznámila to v pondelok turecká divízia čínskeho internetového obchodu Trendyol. Kedy k investícii dôjde, nespresnila. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Podľa Evansa Alibaba má "dôveru v zdravé ekonomické základy Turecka", pričom už investovala 1,4 miliardy USD v krajine do Trendyolu, jednej z najznámejších tureckých platforiem elektronického obchodu.



Erdogan je aktuálne v Spojených štátoch, aby sa zúčastnil na 78. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.



Caglayan Cetin šéf Trendyolu, ktorý sa tiež stretol s Erdoganom, doplnil, že Evans rozpracoval plány na vytvorenie dátového centra a logistického centra v Ankare, ako aj exportného prevádzkového centra na letisku v Istanbule.



Trendyol dosiahol v roku 2021 trhovú hodnotu 16,5 miliardy USD, pričom získal prostriedky od zahraničných investorov vrátane SoftBank Group, General Atlantic, Katarského investičného fondu a fondu ADQ z Abú Zabí. Alibaba má v tureckej platforme podiel vo výške 76,1 %.



Turecko začalo v roku 2021 protimonopolné vyšetrovanie Trendyolu. V júli najvyšší súd v krajine potvrdil sprísnenie regulácií v elektronickom obchode, čo zasiahol aj Trendyol. Podľa súdu zákon, ktorý spoločnostiam obmedzuje výdavky na reklamu a používanie údajov o zákazníkoch, je v súlade s ústavou a zamietol námietku hlavnej opozičnej strany.



Neskôr v júli turecký protimonopolný úrad udelil Trendyolu pokutu vo výške 61,3 milióna lír (2,13 milióna eur) za to, že použil údaje tretích dodávateľov, aby poskytol svojim vlastným maloobchodným prevádzkam nespravodlivú výhodu.



Celkový objem elektronického obchodu v Turecku vlani vzrástol o 109 % na viac ako 800 miliárd TRY, ukázali údaje ministerstva obchodu.



(1 EUR = 1,0658 USD; 1 EUR = 28,7513 TRY)