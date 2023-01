Alibaba plánuje v Turecku investovať 1 miliardu USD

Istanbul 8. januára (TASR) - Čínsky gigant v oblasti elektronického obchodu Alibaba Group Holding investuje v Turecku viac ako 1 miliardu USD (952,38 milióna eur) do logistického uzla na letisku v Istanbule a dátového centra v blízkosti tureckého hlavného mesta Ankara. Uviedol to prezident spoločnosti Michael Evans v rozhovore, ktorý v nedeľu zverejnili turecké noviny Sabah. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Evans v rozhovore povedal, že spoločnosť sa obzerá po investíciách v Európe a na Blízkom východe a Turecko považuje za veľmi silnú výrobnú základňu.



"Máme seriózny investičný plán na letisku v Istanbule. Môžeme vyhodnotiť plány na export elektronického obchodu odtiaľto do Európy, na Blízky východ a Ďaleký východ," povedal Evans.



Alibaba poskytla pdporu Trendyol, jednej z najznámejších tureckých platforiem elektronického obchodu, ktorá sa stala najväčším startupom v krajine.



"Dôvod, prečo sme si vybrali Trendyol bol ten, že jeho technológia je pokročilá a jeho potenciál je veľký," povedal.



Alibaba sa zameriava na expanziu v Turecku aj pre jeho silnú výrobnú kapacitu, ktorá by mohla podporiť elektronický obchod a stať sa súčasťou dodávateľského reťazca spoločnosti v Európe a na Blízkom východe, poznamenal Evans.



Očakáva sa, že rozšírenie obchodnej a cloudovej divízie Alibaby zvýši príjmy spoločnosti.



Evans, bývalý riaditeľ Goldman Sachs Group, naliehal na Turecko, aby zlepšilo reguláciu v elektronickom obchode a odstránilo "určité nedostatky na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže", napísali noviny Sabah bez ďalších podrobností.



Okrem logistického uzla na istanbulskom letisku, najväčšom v krajine, plánuje čínsky gigant vybudovať v Temelli, neďaleko hlavného mesta Ankara, najväčšie turecké dátové centrum.



(1 EUR = 1,0500 USD)