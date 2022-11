Alibaba po prvý raz nezverejnil bilanciu tržieb za Singles Day

Peking 14. novembra (TASR) - Čínsky elektronický obchod Alibaba tento rok po prvý raz nezverejnil úplné údaje o tržbách z každoročného nákupného festivalu Singles Day (11. 11.), keďže ochladzujúca sa ekonomika utlmila dopyt. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Singles Day, deň nezadaných, s ktorým Alibaba začal 11. novembra 2009, je najväčším svetovým nákupným festivalom. Ale z hľadiska tržieb zaostáva za podobnými udalosťami v USA, akými sú Black Friday (čierny piatok) a Cyber Monday (kybernetický pondelok) po Dni vďakyvzdania, ktorý pripadá na posledný štvrtok v novembri.



Alibaba dosiahol vlani počas Singles Day tržby 540,3 miliardy jüanov (73,74 miliardy eur). Mnohí ekonómovia sledovali, či internetový gigant a ďalší zúčastnení maloobchodníci vygenerujú tento rok spoločne rekordné tržby vo výške 1 bilióna CNY.



Alibaba v sobotu (12. 11.) bez ďalších podrobností uviedol, že výsledky tohtoročného podujatia "sa zhodovali s minuloročnými napriek makroekonomickým výzvam a vplyvu ochorenia COVID-19".



Dodal, že v roku 2022 sa do Singles Day zapojilo približne 290.000 značiek, pričom obchodníci ponúkali rôzne úrovne zliav už koncom októbra.



Výskumná firma Syntun o deň skôr odhadla, že čínske platformy vrátane Alibaba a JD.com dosiahli od polnoci vo štvrtok (10. 11.) do 14.00 h miestneho času v piatok 11. novembra tržby spolu 262 miliárd CNY.



Singles Day vytvorili v 90. rokoch minulého storočia študenti čínskych vysokých škôl ako alternatívu k sviatku sv. Valentína pre ľudí bez partnerov, pričom štyri jednotky v dátume (11. 11.) majú symbolizovať, že ide o nezadaných jedincov. Internetový gigant Alibaba si z tohto dňa urobil v roku 2009 marketingový nástroj a zorganizoval na svojich platformách prvý 24-hodinový nákupný festival. Cieľom bolo zvýšiť odbyt v tejto časti roka, ktorá je v Číne z hľadiska maloobchodného predaja slabou sezónou. Alibaba sa rozhodol zamerať sa na slobodných ľudí a prilákať ich na veľké zľavy.



No zatiaľ čo po úspešnom začiatku sa Singles Day stal festivalom "zúrivej konzumácie", v uplynulých rokoch stratil tempo. Vláda v Pekingu začala totiž so sprísňovaním kontroly on-line platforiem pre údajné zneužívanie užívateľských údajov a monopolné obchodné praktiky. To sa odrazilo aj na slabšej propagácii nákupného festivalu v štátnych médiách.



Okrem toho čínski spotrebitelia si tento rok uťahujú opasky, keďže vládna stratégia nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 viedla k problémom v dodávateľských reťazcoch a rozsiahlemu znižovaniu miezd.



Alibaba má na budúci týždeň oznámiť svoje príjmy zainteresovaným stranám.



(1 EUR = 7,3267 CNY)