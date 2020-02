Alibaba ponúka úvery firmám v Číne, ktoré zasiahol koronavírus

Šanghaj 10. februára (TASR) - Čínsky internetový gigant Alibaba v pondelok uviedol, že jeho MyBank, pobočka spoločnosti Ant Financial, ponúkne pôžičky vo výške 20 miliárd jüanov (2,60 miliardy eur) firmám v Číne v súvislosti s epidémiou koronavírusu, pričom prednosť budú mať firmy z provincie Chu-pej. Alibaba to oznámila vo vyhlásení na svojej internetovej stránke.



Spresnila, že 10 miliárd CNY bude k dispozícii firmám v provincii Chu-pej, kde je epicentrum nákazy. Internetový gigant im ponúkne jednoročný úver s nulovou úrokovou sadzbou počas prvých troch mesiacov a zvyšných deväť mesiacov im dá 20 % zľavu z úrokovej sadzby.



Okrem toho budú mať firmy v Číne prístup k ďalším 10 miliardám CNY v rámci jednoročných pôžičiek, pri ktorých budú úrokové sadzby znížené o 20 %.



Medzi ďalšie kroky, ktoré spoločnosť Alibaba oznámila, patrí odpustenie poplatkov čínskym obchodníkom na jej platformách v prvej polovici roku 2020 a vytvorenie dvoch fondov s objemom 1 miliardy CNY na podporu reštaurácií, logistiky a dodávateľských reťazcov.



Číňania sa v pondelok začali vracať do práce v kanceláriách aj továrňach po tom, ako vláda zmiernila niektoré obmedzenia v súvislosti s epidémiou koronavírusu, počas ktorej zahynulo už viac ako 900 ľudí.



Čínski regulátori vyzvali banky, aby znížili úrokové sadzby a poskytli úvery spoločnostiam, ktoré tvrdo zasiahla epidémia koronavírusu.



(1 EUR = 7,6711 CNY)