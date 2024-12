Alibaba predáva čínsku sieť obchodných domov Intime so stratou

Peking 17. decembra (TASR) - Čínsky internetový obchod Alibaba predáva svoju sieť obchodných domov Intime, pričom si zaúčtuje stratu 9,3 miliardy jüanov (1,21 miliardy eur) z tejto transakcie. Čínsky technologický gigant preskupuje svoje obchodné portfólio, aby sa zameral na svoje hlavné podnikanie - elektronický obchod v čase, keď sa konkurencia na trhu zvyšuje. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Predaj Intime je súčasťou najväčšej reštrukturalizácie v histórii spoločnosti Alibaba, ktorá sa minulý rok rozdelila na šesť divízií a následne oznámila sériu zmien vo vrcholovom manažmente.



Spoločnosť minulý mesiac predstavila plán na integráciu svojich domácich čínskych a medzinárodných platforiem elektronického obchodu do jednej obchodnej jednotky, ktorú bude po prvý raz viesť jeden líder. Dôvodom je čoraz väčšia a tvrdšia konkurencia maloobchodníkov doma aj v zahraničí.



Domáce konkurenčné platformy, ako Pinduoduo (spoločnosti PDD Holdings), JD.com, Temu či Douyin a Tiktok (spoločnosti ByteDance), sa sústredili na zákazníkov, ktorí si strážia výdavky, a ponúkli im nižšie ceny.



Náročné spotrebiteľské prostredie v Číne vyvinulo tlak na všetkých maloobchodníkov a platformy elektronického obchodu.



Internetový gigant Alibaba predáva Intime konzorciu zloženému z Youngor Fashion a členov manažérskeho tímu Intime za 7,4 miliardy CNY.



Alibaba kúpila Intime v roku 2017 za 2,6 miliardy USD (2,48 miliardy eur) v rámci expanzie do tzv. kamenných obchodov. V súčasnosti vlastní podiel vo výške 99 % v Intime. Snaží sa tiež predať ďalšie aktíva vrátane obchodu s potravinami Freshippo a maloobchodníka RT-Mart.



Kedysi vychvaľovaný model "New Retail", termín, ktorý vytvoril spoluzakladateľ Alibaby Jack Ma, mal ponúkať to najlepšie z elektronického aj kamenného obchodu. Ale vstup do kamenných obchodov priniesol aj vyššie náklady na nájom a mzdy ako čistý elektronický obchod, a tiež náklady na integráciu zložitých systémov.



V apríli Ma vyjadril podporu snahe o reštrukturalizáciu a uznal minulé chyby v dlhej správe pre zamestnancov.



(1 EUR = 7,6463 CNY; 1 EUR = 1,0498 USD)