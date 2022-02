Vláda stiahla návrh o dani z nadmerného zisku z jadrových zdrojov

Bratislava 16. februára (TASR) – Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) v stredu po podpise dohody so Slovenskými elektrárňami schválil stiahnutie návrhu zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením z rokovania parlamentu. Zároveň vláda rozhodla aj o stiahnutí novely zákona o štátnom rozpočte aj o žiadosti o skrátené legislatívne konanie k obom zákonom.



Novú daň z nadmerného zisku z výroby elektriny v jadrových zariadeniach aj novelu zákona o štátnom rozpočte vláda schválila minulý týždeň. Po rokovaniach so Slovenskými elektrárňami (SE), ktorých sa navrhovaná daň priamo dotkla, však v stredu minister financií Igor Matovič (OĽANO) podpísal so SE memorandum, podľa ktorého bude táto firma dodávať slovenským domácnostiam až do roku 2024 elektrinu za rovnaké ceny ako v súčasnosti. Vláda za to firme sľúbila, že jej počas tohto obdobia výraznejšie nezmení dane, poplatky či odvody.