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Aliter Technologies patrí medzi najrýchlejšie rastúce firmy v Kanade
Rebríček najrýchlejšie rastúcich kanadských spoločností podľa trojročného rastu tržieb zostavuje magazín Report on Business denníka The Globe and Mail.
Autor OTS
Bratislava, 19. novembra (OTS) - Kanadská spoločnosť Aliter Technologies 3CIS Inc. zo skupiny Aliter Technologies sa v roku 2026 zaradila do rebríčka Canada’s Top Growing Companies. Rebríček najrýchlejšie rastúcich kanadských spoločností podľa trojročného rastu tržieb zostavuje magazín Report on Business denníka The Globe and Mail.
Aliter Technologies 3CIS so sídlom v Edmontone pôsobí v oblasti technológií a telekomunikácií. Špecializuje sa na súkromné telekomunikačné siete a komunikačnú infraštruktúru pre priemysel, záchranné zložky a obranný sektor. Jej riešenia sú určené pre náročné prostredia, v ktorých je spoľahlivá a bezpečná komunikácia nevyhnutná.
Objektívnosť rebríčka garantuje prísna metodológia založená na audite trojročného rastu tržieb medzi rokmi 2022 a 2025. „Toto umiestnenie je pre nás potvrdením, že sa dokážeme presadiť aj na konkurenčnom severoamerickom trhu. Zároveň je uznaním dlhodobej práce kanadského tímu, na ktorého skúsenosti v skupine Aliter Technologies nadväzujeme,“ uviedol Peter Dostál, predseda dozornej rady Aliter Technologies.
Aliter Technologies je slovensko-kanadská technologická spoločnosť, ktorá vyvíja a integruje informačné a komunikačné riešenia. Je dlhodobým partnerom verejnej správy, medzinárodných organizácií a nadnárodných firiem v oblasti obrany, bezpečnosti a krízového riadenia. Jej portfólio zahŕňa bezpečnú infraštruktúru, taktické komunikácie, kybernetickú bezpečnosť, softvér na mieru a inteligentné bezpilotné systémy.
Kanadská Aliter Technologies 3CIS Inc. so sídlom v Edmontone zastrešuje pôsobenie skupiny v Severnej Amerike a poskytuje komunikačné a technologické riešenia zákazníkom v tomto regióne.
Viac informácií nájdete na www.aliter.com.
Aliter Technologies 3CIS so sídlom v Edmontone pôsobí v oblasti technológií a telekomunikácií. Špecializuje sa na súkromné telekomunikačné siete a komunikačnú infraštruktúru pre priemysel, záchranné zložky a obranný sektor. Jej riešenia sú určené pre náročné prostredia, v ktorých je spoľahlivá a bezpečná komunikácia nevyhnutná.
Objektívnosť rebríčka garantuje prísna metodológia založená na audite trojročného rastu tržieb medzi rokmi 2022 a 2025. „Toto umiestnenie je pre nás potvrdením, že sa dokážeme presadiť aj na konkurenčnom severoamerickom trhu. Zároveň je uznaním dlhodobej práce kanadského tímu, na ktorého skúsenosti v skupine Aliter Technologies nadväzujeme,“ uviedol Peter Dostál, predseda dozornej rady Aliter Technologies.
O spoločnosti Aliter Technologies
Aliter Technologies je slovensko-kanadská technologická spoločnosť, ktorá vyvíja a integruje informačné a komunikačné riešenia. Je dlhodobým partnerom verejnej správy, medzinárodných organizácií a nadnárodných firiem v oblasti obrany, bezpečnosti a krízového riadenia. Jej portfólio zahŕňa bezpečnú infraštruktúru, taktické komunikácie, kybernetickú bezpečnosť, softvér na mieru a inteligentné bezpilotné systémy.
Kanadská Aliter Technologies 3CIS Inc. so sídlom v Edmontone zastrešuje pôsobenie skupiny v Severnej Amerike a poskytuje komunikačné a technologické riešenia zákazníkom v tomto regióne.
Viac informácií nájdete na www.aliter.com.