Aliter Technologies vstúpila do britskej spoločnosti Runecast

Bratislava 12. júna (TASR) – Spoločnosť Aliter Technologies kapitálovo vstúpila do britskej firmy Runecast. Oznámil to CEO spoločnosti Aliter Technologies Peter Dostál. Spoločnosti uzavreli dohodu ešte vo februári s tým, že administratívne úkony spojené so zápisom urobia v júni.



"Vstup do spoločnosti Runecast nám poskytuje priestor pre ďalšiu expanziu na zahraničných trhoch, ktoré sú pre nás kľúčové," vysvetlil Dostál. Runecast pôsobí v oblasti automatizovanej analýzy, monitoringu a riadenia stability, bezpečnosti a návratnosti investícií do lokálnej i cloudovej infraštruktúry.



Podľa Dostála práve súčasná situácia poukázala na dôležitosť orientácie na škálovateľné riešenia v oblasti informačných a komunikačných technológií. "Výhodou IT sektora je, že nepozná fyzické hranice," doplnil Dostál.



Aliter Technologies sa zaoberá riešeniami na podporu krízového riadenia vojenského a nevojenského charakteru, IKT infraštruktúrou a bezpečnosťou. Je dodávateľom NATO a iných medzinárodných organizácií, rezortov obrany a vnútra členských krajín a veľkých nadnárodných spoločností v oblasti obranného a bezpečnostného priemyslu.



Runecast poskytuje platformu zameranú na prediktívnu analýzu, monitoring, reporting a audit IKT infraštruktúry s cieľom identifikácie konfiguračných problémov a súladu s bezpečnostnými normami pre systémy prevádzkované v lokálnych alebo cloudových prostrediach.