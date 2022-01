Allegiant Air objednáva lietadlá Boeing 737 MAX s opciou na ďalších 50

New York 5. januára (TASR) - Americká nízkonákladová letecká spoločnosť Allegiant Air potvrdila v stredu plány na nákup 50 nových lietadiel Boeing 737 MAX v hodnote 5,5 miliardy USD (4,86 miliardy eur) podľa katalógových cien s opciou na ďalších 50. Informovali o tom obe spoločnosti.



Táto objednávka predstavuje zmenu dodávateľa aj stratégie aerolínií Allegiant Air, keďže sa pripravujú na zotavenie cestovného ruchu z pandémie nového koronavírusu.



„Infúzia až 100 lietadiel 737 priamo od výrobcu nám prinesie do budúcnosti množstvo výhod,“ povedal Maurice J. Gallagher ml., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti, ktorá v súčasnosti prevádzkuje flotilu zloženú z lietadiel konkurenčného výrobcu Airbus.



Allegiant so sídlom v Las Vegas v Nevade prevezme dodávku prvej skupiny lietadiel v roku 2023, pričom zostávajúce dodávky sú naplánované na roky 2024 a 2025.



Aerolínie v snahe o nižšie náklady sa doposiaľ zameriavali najmä na staršie lietadlá konkurenčného výrobcu Airbus. Vo svojej flotile majú 108 lietadiel Airbus A319 a A320. Plánujú pokračovať v nákupe lietadiel A320 na trhu s použitými strojmi, povedal finančný riaditeľ Greg Anderson. Približne 50 lietadiel (20 kusov A320 a 30 modelov A319) bude totiž potrebné v priebehu nasledujúceho desaťročia vyradiť z prevádzky.



Allegiant často obsluhuje menej vyťažené letiská v USA. Zameriava sa na dovolenkové a voľnočasové destinácie a má za sebou jedno z najsilnejších zotavení sa z dôsledkov pandémie spomedzi amerických leteckých spoločností. Dohoda s Boeingom je podľa analytikov dôkazom dôvery v "postpandemické voľnočasové cestovanie", ktoré vysoko prevyšuje firemné cestovanie.



Dohoda je tiež dobrou správou pre Boeing po tom, čo dvaja jeho kľúčoví zákazníci na stredne dlhých trasách, Qantas a niekoľko dcérskych spoločností Air France-KLM, v decembri oznámili "prestup" k Airbusu.



Spoločnosť Allegiant zas vďaka tejto dohode a novým lietadlám MAX bude môcť pridať ďalších 400 liniek do svojej ponuky, skonštatoval Anderson.



(1 EUR = 1,1319 USD)