< sekcia Ekonomika
Allegro a SPS spojili sily pri doručovaní zásielok z Poľska
Nová služba je súčasťou vlastnej doručovacej metódy online trhoviska Allegro International.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Nakupovanie z Poľska bude pre slovenských zákazníkov jednoduchšie. Jedna z najväčších európskych e-commerce platforiem Allegro nadviazala partnerstvo so spoločnosťou Slovak Parcel Service (SPS). Kupujúci si budú môcť nechať doručiť svoje objednávky do vyše 2100 balíkových boxov a 1000 výdajných miest na Slovensku aj na domácu adresu, informovali spoločnosti.
Nová služba je súčasťou vlastnej doručovacej metódy online trhoviska Allegro International. Poľskí predajcovia môžu predávať slovenským zákazníkom tovar bez toho, aby museli uzatvárať individuálne zmluvy s doručovacími spoločnosťami. Celý proces je integrovaný do logistického a fakturačného systému Allegra.
Doručovanie zabezpečuje spolupráca dvoch logistických partnerov. Allegro One Courier vyzdvihuje zásielky od predajcov v Poľsku, čo im umožňuje odovzdať zásielky pre Poľsko, Česko i Slovensko jednému kuriérovi. Finálne doručenie na Slovensku následne zabezpečuje SPS.
„Našou ambíciou je odstraňovať bariéry pri cezhraničnom nakupovaní a prinášať zákazníkom rovnakú úroveň, akú očakávajú pri domácich nákupoch,“ uviedol Adam Tomczak, šéf medzinárodného doručovania a vývoja riešení v Allegre.
„V Slovak Parcel Service systematicky investujeme do rozširovania siete balíkoboxov, v ktorých vidíme jasnú budúcnosť celého segmentu. Významným krokom vpred je aj naše partnerstvo s platformou Allegro, prostredníctvom ktorého slovenským spotrebiteľom zabezpečujeme prístup k produktom z celého sveta,“ priblížil generálny riaditeľ SPS Ján Ťurek.
„Allegro plánuje tento model doručovania postupne rozšíriť tak, aby z neho mohli profitovať všetci predajcovia,“ dodala manažérka medzinárodného doručovania v Allegre Ewa Legumina.
Nová služba je súčasťou vlastnej doručovacej metódy online trhoviska Allegro International. Poľskí predajcovia môžu predávať slovenským zákazníkom tovar bez toho, aby museli uzatvárať individuálne zmluvy s doručovacími spoločnosťami. Celý proces je integrovaný do logistického a fakturačného systému Allegra.
Doručovanie zabezpečuje spolupráca dvoch logistických partnerov. Allegro One Courier vyzdvihuje zásielky od predajcov v Poľsku, čo im umožňuje odovzdať zásielky pre Poľsko, Česko i Slovensko jednému kuriérovi. Finálne doručenie na Slovensku následne zabezpečuje SPS.
„Našou ambíciou je odstraňovať bariéry pri cezhraničnom nakupovaní a prinášať zákazníkom rovnakú úroveň, akú očakávajú pri domácich nákupoch,“ uviedol Adam Tomczak, šéf medzinárodného doručovania a vývoja riešení v Allegre.
„V Slovak Parcel Service systematicky investujeme do rozširovania siete balíkoboxov, v ktorých vidíme jasnú budúcnosť celého segmentu. Významným krokom vpred je aj naše partnerstvo s platformou Allegro, prostredníctvom ktorého slovenským spotrebiteľom zabezpečujeme prístup k produktom z celého sveta,“ priblížil generálny riaditeľ SPS Ján Ťurek.
„Allegro plánuje tento model doručovania postupne rozšíriť tak, aby z neho mohli profitovať všetci predajcovia,“ dodala manažérka medzinárodného doručovania v Allegre Ewa Legumina.