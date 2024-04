Allegro Days po prvýkrát na Slovensku

(1) Prieskum „Medzinárodné platformy a trhoviská na Slovensku" uskutočnila pre Allegro spoločnosť Perfect Crowd v januári 2024. Celkovo bolo zozbieraných 1012 dotazníkov na reprezentatívnej vzorke Slovákov, ktorí nakupujú online, vo veku 18-60 rokov. Prieskumy boli realizované online (CAWI).

(2) Detaily ponuky nájdete na www.allegro.sk/smart

(3) Minimálna hodnota objednávky pre použitie kupónu je 50 €. Kupón možno uplatniť do 3 dní od jeho prijatia

(4) 10-krát viac produktov než v akomkoľvek e-shope na Slovensku, 87 % zo 140 tisíc najpredávanejších produktov na allegro.sk je lacnejších alebo za rovnakú cenu v porovnaní s 69 populárnymi slovenskými e-shopmi, dáta platné k 29. februáru 2024.

Bratislava 8. apríla (OTS) - Allegro, najväčšie trhovisko európskeho pôvodu, uvádza po prvý raz na Slovensku svoj nákupný festival Allegro Days. Táto udalosť, ktorá prebieha, ponúka slovenským nakupujúcim príležitosť vychutnať siTáto udalosť nie je len o zľavách, je to príležitosť preskúmať širokú škálu produktov za bezkonkurenčné ceny. V Allegro Days si nájde každý to svoje – či už ide o technologických nadšencov alebo fanúšikov módy.Nedávny prieskum Allegro ukázal významné povedomie o značke a očakávania od Allegro na Slovensku: 42 % respondentov už Allegro pozná a impozantných 82 % prejavilo záujem preskúmať jeho ponuku, pričom 79 % malo záujem uskutočniť aj nákup. Allegro Days preto odrážajú slovenské nákupné preferencie, ktoré prioritizujú pohodlie, rozmanitosť a výhodné nákupy (1).Počas Allegro Days môžu nakupujúci preskúmať tisíce zľavnených položiek v kategóriách od elektroniky až po kozmetické produkty. Zľavnené ponuky na Allegro.sk nájdete označené špeciálnym odznakom Allegro Days. Súlad s európskou smernicou „Omnibus“ zaručuje, že všetky zľavy sú skutočné, založené na najnižšej cene položky za posledných 30 dní. Veľká krabica LEGO Classic 10698 - Kreatívne kocky za skvelú cenu 30,90€ Vôňa Airwick Freshmatic na celý rok , 7x 250ml za výhodnú cenu 21,50 €Zákazníci si môžu vylepšiť svoj nákupný zážitok s Allegro Smart!, ktorý ponúka neobmedzené bezplatné doručovanie a vrátenie za minimálny mesačný alebo ročný poplatok.Pre ochranu zákazníkov je tu Allegro Protect. Program, ktorý zabezpečuje bezpečný nákupný zážitok a ponúka refundácie až do výšky 4 000 € pre prípady, ak sa zákazníkovi nepodarí vyriešiť prípadné problémy priamo s predávajúcimi.Allegro, najväčšie trhovisko európskeho pôvodu s takmer 25 rokmi skúseností na trhu, spustilo svoje nové lokalizované trhovisko allegro.sk v polovici marca 2024 na Slovensku. Táto expanzia je súčasťou pokračujúceho rastu Allegro v strednej Európe. Nasleduje po úspešnom spustení allegro.cz v Českej republike, kde spoločnosť získala viac ako 1,6 milióna aktívnych kupujúcich a stala sa druhou najnavštevovanejšou e-commerce platformou za menej ako rok.Allegro.sk ponúka slovenským spotrebiteľom prístup k rozsiahlej ponuke produktov, s až 100 miliónmi dostupných ponúk. Katalóg produktov zahŕňa všetko od elektroniky, domova a záhrady, športu a voľného času, výrobkov pre deti, automobilov, až po módu a obuv, zdravie a krásu, knihy, až po médiá, zberateľské predmety a umenie. To robí z allegro.sk najväčšiu e-commerce platformu na Slovensku, ktorá ponúka 10-krát viac produktov ako akýkoľvek e-shop na Slovensku za najlepšie ceny (4).Pre viac informácií a na preskúmanie ponúk Allegro Days navštívte www.allegro.sk