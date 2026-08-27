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Allianz hlási extrémne leto
Živly spôsobili dvojnásobne vyššie škody ako za celý minulý rok.
Autor OTS
Bratislava 27. augusta (OTS) - Za necelé dva letné mesiace zaevidovala Allianz – Slovenská poisťovňa viac ako 4 000 škôd spôsobených prírodnými živlami v hodnote vyše 13 miliónov eur, čo je viac ako dvojnásobok všetkých živelných škôd za celý rok 2025. Pre porovnanie minulý rok Allianz evidovala takmer 6 000 živelných poistných udalostí s celkovou výškou nákladov 6,5 milióna eur. „Dôvodom veľkého finančného dopadu tohtoročných letných živelných škôd sú najmä extrémne búrky s veľkými krúpami, ktoré spôsobili rozsiahle poškodenia vozidiel, striech a fasád nehnuteľnosti, ale aj veľké poškodenia úrody a majetku firiem. Už dnes môžeme hovoriť o jednom z najnákladnejších letných období za posledné roky,“ konštatuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianzu Dárius Nógli. Najviac zasiahnuté boli toto leto okresy Prešov, kde Allianz riešil takmer štvrtinu (923) všetkých živelných škôd v hodnote vyše 3,7 milióna eur. Nasledovali okresy Žilina so 610 škodami, ďalej Michalovce, odkiaľ prišlo 465 hlásení a Bratislava s 398 poistnými udalosťami. Ďalšie živlami zasiahnuté okresy boli Humenné, Galanta, Sobrance, Rimavská Sobota a Senec.
Najnákladnejšie letné dni
Zaujímavosťou je, že takmer polovica nákladov za všetky letné živelné škody vznikla v jediný deň, a to 1. júla, keď po vlne extrémnych horúčav Slovensko zasiahli intenzívne búrky s krupobitím a silným vetrom, pričom v Prešove a Seredi museli vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Len počas tohto jedného dňa Allianz prijal vyše 1 700 hlásení škôd za viac ako 6 miliónov eur, najviac z okresov Prešov, Žilina a Galanta. 27. júl bol ďalší škodový deň, keď vlna krupobitia spôsobila vyše 500 škôd len v okresoch Michalovce a Sobrance za viac ako 2,3 milióny eur. Trojicu najškodovejších letných dní uzatvára supercela, ktorá 20. augusta v Bratislave spôsobila skoro 400 poistných udalostí za takmer 1,3 milióny eur.
Najškodovejší letný živel bolo krupobitie
Najväčším problémom tohto leta bolo jednoznačne krupobitie, ktoré spôsobilo vyše 2 600 škôd za vyše 9 miliónov eur, čo predstavuje dve tretiny nákladov za všetky živelné škody počas leta.
Pre porovnanie, za celý minulý rok spôsobilo krupobitie škody za necelých 1,8 milióna eur. Počas viacerých búrok klienti z východného Slovenska, oblasti Gemera a Bratislavy hlásili krúpy s veľkosťou 5 až 7 centimetrov, prirovnávané k pingpongovým loptičkám.
Jedna škoda za trištvrte milióna
Najväčšie jednorazové škody boli v priemysle. Silná víchrica spojená s krupobitím v Bratislave poškodila dva žeriavy, strechu a opláštenie budovy a ďalší nehnuteľný majetok v hodnote 750-tisíc eur. Na Gemeri víchrica s krupobitím poškodila zavlažovacie zariadenie a spôsobila škodu za pol milióna eur. V privátnom majetku boli najvyššími škodami dve poškodené strechy v okrese Prešov, obe v hodnote 40-tisíc eur.
Najčastejšie poškodené boli autá, strechy domov a fasády
Najväčšiu skupinu škôd tvorili poškodenia motorových vozidiel. Klienti najčastejšie hlásili preliačené karosérie, poškodené strechy a kapoty a rozbité čelné sklá. Významnú časť škôd tvorili aj poškodené strechy rodinných a bytových domov, zatečené budovy, poničené fasády, žalúzie, parapety či skleníky. Živelné udalosti, najmä krupobitie zasiahli aj poľnohospodárstvo, najčastejšie plodiny kukurice, sóje a pšenice.
Najnákladnejšie letné dni
Zaujímavosťou je, že takmer polovica nákladov za všetky letné živelné škody vznikla v jediný deň, a to 1. júla, keď po vlne extrémnych horúčav Slovensko zasiahli intenzívne búrky s krupobitím a silným vetrom, pričom v Prešove a Seredi museli vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Len počas tohto jedného dňa Allianz prijal vyše 1 700 hlásení škôd za viac ako 6 miliónov eur, najviac z okresov Prešov, Žilina a Galanta. 27. júl bol ďalší škodový deň, keď vlna krupobitia spôsobila vyše 500 škôd len v okresoch Michalovce a Sobrance za viac ako 2,3 milióny eur. Trojicu najškodovejších letných dní uzatvára supercela, ktorá 20. augusta v Bratislave spôsobila skoro 400 poistných udalostí za takmer 1,3 milióny eur.
Najškodovejší letný živel bolo krupobitie
Najväčším problémom tohto leta bolo jednoznačne krupobitie, ktoré spôsobilo vyše 2 600 škôd za vyše 9 miliónov eur, čo predstavuje dve tretiny nákladov za všetky živelné škody počas leta.
Pre porovnanie, za celý minulý rok spôsobilo krupobitie škody za necelých 1,8 milióna eur. Počas viacerých búrok klienti z východného Slovenska, oblasti Gemera a Bratislavy hlásili krúpy s veľkosťou 5 až 7 centimetrov, prirovnávané k pingpongovým loptičkám.
Jedna škoda za trištvrte milióna
Najväčšie jednorazové škody boli v priemysle. Silná víchrica spojená s krupobitím v Bratislave poškodila dva žeriavy, strechu a opláštenie budovy a ďalší nehnuteľný majetok v hodnote 750-tisíc eur. Na Gemeri víchrica s krupobitím poškodila zavlažovacie zariadenie a spôsobila škodu za pol milióna eur. V privátnom majetku boli najvyššími škodami dve poškodené strechy v okrese Prešov, obe v hodnote 40-tisíc eur.
Najčastejšie poškodené boli autá, strechy domov a fasády
Najväčšiu skupinu škôd tvorili poškodenia motorových vozidiel. Klienti najčastejšie hlásili preliačené karosérie, poškodené strechy a kapoty a rozbité čelné sklá. Významnú časť škôd tvorili aj poškodené strechy rodinných a bytových domov, zatečené budovy, poničené fasády, žalúzie, parapety či skleníky. Živelné udalosti, najmä krupobitie zasiahli aj poľnohospodárstvo, najčastejšie plodiny kukurice, sóje a pšenice.
Škody nahláste poisťovni čo najskôr
Škody spôsobené búrkou, víchricou, krupobitím alebo akýmkoľvek iným živlom sú v Allianzi kryté už v základnom balíku majetkového poistenia Môj domov, poškodenia na motorových vozidlách kryje havarijné poistenie Moje auto. „Odporúčame vzniknutú škodu zdokumentovať a čo najskôr nahlásiť svojej poisťovni. Menšie škody riešime bez obhliadky a klientovi obratom pošleme vypočítané poistné plnenie na opravu. Pri väčších škodách je potrebné čakať na obhliadku,“ uvádza hovorkyňa Allianzu Lucia Strnad Muthová.
Škody spôsobené búrkou, víchricou, krupobitím alebo akýmkoľvek iným živlom sú v Allianzi kryté už v základnom balíku majetkového poistenia Môj domov, poškodenia na motorových vozidlách kryje havarijné poistenie Moje auto. „Odporúčame vzniknutú škodu zdokumentovať a čo najskôr nahlásiť svojej poisťovni. Menšie škody riešime bez obhliadky a klientovi obratom pošleme vypočítané poistné plnenie na opravu. Pri väčších škodách je potrebné čakať na obhliadku,“ uvádza hovorkyňa Allianzu Lucia Strnad Muthová.