Allianz hlási medziročný nárast poisťovacích podvodov

Bratislava 6. februára (TASR) - Poisťovňa Allianz minulý rok odhalila 3710 pokusov o poisťovací podvod, čo predstavuje 25-percentný medziročný nárast. Poisťovňa deklaruje, že tak uchránila viac ako 14 miliónov eur. Najviac podvodov bolo v okresoch Námestovo, Martin a Žilina. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovala vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností poisťovne Jaroslava Kováčiková.



"V Žilinskom kraji sa nám podarilo odhaliť 487 pokusov o podvod za takmer 1,4 milióna eur. Najvyššia uchránená hodnota bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, a to 3,3 milióna eur," uviedla Kováčiková. Druhým regiónom s najväčším počtom podvodov bol Bratislavský kraj (482). Najmenej pokusov o podvod bolo naopak zaznamenaných v Košickom a Trnavskom kraji.



"Najviac pokusov o podvod bolo v poistení osôb, teda v životnom a úrazovom poistení, až 1332, čo je o 32 % viac ako v roku 2022. Vysoký, až 36-percentný, nárast pokusov o podvod sme odhalili aj v poistení privátneho majetku. Išlo o 795 prípadov, pričom niektorí jednotlivci sa chceli neoprávnene obohatiť aj na nešťastnom minuloročnom zemetrasení," priblížila Kováčiková.



Najvyššie celkové sumy poisťovňa odhalila v poistení priemyslu (4,2 milióna eur), v poistení podnikateľov (3,4 milióna eur), v povinnom zmluvnom poistení (2,2 milióna eur) a v poistení osôb (2,1 milióna eur).



Klienti poisťovne sa podľa Kováčikovej často snažia pri hlásení "prispôsobiť" vznik poistnej udalosti svojej poistnej zmluve, napríklad snahou zmeniť príčinu vzniku škody, alebo zatajiť niektoré skutočnosti. Taktiež často volia lacnejší variant poistenia a nepoistia si najfrekventovanejšie riziko, ktoré je aj najdrahšie.



"Napríklad stret s iným vozidlom alebo náraz na prekážku sa snažia nahlásiť ako stret so zverou, prípadne zavinenie iným vodičom z jeho povinného zmluvného poistenia, alebo ako poškodenie vandalizmom," opísala. Častý bol aj výskyt prípadov zvyšovania nákladov za škodu, snahy o opakované uplatnenie už vzniknutej škody, alebo uplatňovanie škôd, ktoré vznikli ešte pred začatím platnosti poistenia.



Poisťovňa upozornila, že poisťovací podvod je trestný čin, za ktorý hrozí sadzba od 8 do 15 rokov, v závislosti od závažnosti prípadu. Za minulý rok má podľa Kováčikovej Allianz rozpracovaných celkovo 13 trestných oznámení za pokusy o podvod.



Medziročný nárast podvodov v januári hlásila aj poisťovňa Uniqa. Tá vlani prešetrila celkovo 663 neštandardných hlásení poistných udalostí, čo predstavuje medziročný nárast o 17 %. Najviac sporných poistných udalostí bolo v poistení vozidiel a majetku. Celkovo šetrila poistné udalosti v úhrnnej výške viac ako 1,44 milióna eur.