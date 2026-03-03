< sekcia Ekonomika
Allianz investuje do projektov batériových úložísk TotalEnergies
Projekty budú sprevádzkované do roku 2028 a priamo prispejú k energetickej transformácii.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 3. marca (TASR) - Nemecký poisťovací koncern Allianz vstupuje do jedenástich projektov batériových úložísk, ktoré v Nemecku realizuje francúzska energetická spoločnosť TotalEnergies. Projekty budú sprevádzkované do roku 2028 a priamo prispejú k energetickej transformácii, oznámila v utorok spoločnosť Allianz Global Investors (GI), divízia pre správu aktív skupiny Allianz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Allianz GI v mene poisťovní Allianz a vlastného fondu Allianz European Infrastructure Fund II získa 50-percentný podiel v portfóliu projektov batériových úložísk spoločnosti TotalEnergies. Tieto projekty majú kapacitu približne 800 megawattov. Celkovo obaja partneri investujú 500 miliónov eur do kritickej energetickej infraštruktúry. Partnerstvo so spoločnosťou TotalEnergies poskytne nemeckému trhu s elektrinou kľúčovú flexibilitu a stabilitu, uviedla Allianz GI.
„Prechod na čistejšiu energiu závisí od silnej infraštruktúry,“ zdôraznil Édouard Jozan, vedúci oddelenia súkromných trhov v Allianz GI. Tento projekt podľa neho predstavuje prvú priamu investíciu skupiny Allianz do portfólia batériových úložísk.
