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Allianz kupuje od britskej banky HSBC poisťovňu Life Singapore
Pre nemeckú poisťovňu Allianz ponúka táto dohoda druhú šancu na expanziu v Singapure po tom, ako v roku 2024 stiahla ponuku na kúpu najmenej 51 % spoločnosti Income Insurance.
Autor TASR
Londýn 24. júla (TASR) - Britská banka HSBC sa dohodla s nemeckou poisťovňou Allianz na tom, že jej predá svoju divíziu životného a zdravotného poistenia v Singapure za 2,7 miliardy singapurských dolárov (1,84 miliardy eur). HSBC totiž obmedzuje svoje vedľajšie podnikanie a sústreďuje sa na pôsobenie v oblasti správy majetku a bankovníctva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Pre nemeckú poisťovňu Allianz ponúka táto dohoda druhú šancu na expanziu v Singapure po tom, ako v roku 2024 stiahla ponuku na kúpu najmenej 51 % spoločnosti Income Insurance. HSBC uviedla, že výnos z predaja bude 1,8 miliardy USD (1,58 miliardy eur) pred zdanením. Ide o ďalší krok v rámci snahy generálneho riaditeľa HSBC Georgesa Elhederyho zoštíhliť najväčšiu európsku banku.
„Očakáva sa, že predaj singapurskej poisťovacej divízie posilní kapitálovú pozíciu banky HSBC,“ povedal analytik spoločnosti S&P Global Market Intelligence Ralph Chen. Dodal, že dodatočný kapitál by mohol HSBC poskytnúť priestor na obnovenie spätného odkupovania akcií, vyplatenie mimoriadnej dividendy alebo investovanie do rýchlejšie rastúcich oblastí. HSBC však plány týkajúce sa výnosu z predaja nezverejnila.
Poisťovňa Allianz pôsobí v Ázii už viac ako storočie, a to na ôsmich trhoch vrátane Číny a Indonézie. V regióne poskytuje služby približne 9 miliónom klientov v oblasti životného, zdravotného a úrazového poistenia i poistenia majetku.
„Táto transakcia posilňuje našu dôveru voči Singapuru. HSBC Life Singapore vybudovala rýchlo rastúci podnik, ktorému dôverujú zákazníci a partneri a ktorý podporujú rozsiahle miestne znalosti,“ povedala regionálna generálna riaditeľka spoločnosti Allianz Asia Pacific Anusha Thavarajahová.
(1 EUR = 1,4711 SGD; 1 EUR = 1,1392 USD)
Pre nemeckú poisťovňu Allianz ponúka táto dohoda druhú šancu na expanziu v Singapure po tom, ako v roku 2024 stiahla ponuku na kúpu najmenej 51 % spoločnosti Income Insurance. HSBC uviedla, že výnos z predaja bude 1,8 miliardy USD (1,58 miliardy eur) pred zdanením. Ide o ďalší krok v rámci snahy generálneho riaditeľa HSBC Georgesa Elhederyho zoštíhliť najväčšiu európsku banku.
„Očakáva sa, že predaj singapurskej poisťovacej divízie posilní kapitálovú pozíciu banky HSBC,“ povedal analytik spoločnosti S&P Global Market Intelligence Ralph Chen. Dodal, že dodatočný kapitál by mohol HSBC poskytnúť priestor na obnovenie spätného odkupovania akcií, vyplatenie mimoriadnej dividendy alebo investovanie do rýchlejšie rastúcich oblastí. HSBC však plány týkajúce sa výnosu z predaja nezverejnila.
Poisťovňa Allianz pôsobí v Ázii už viac ako storočie, a to na ôsmich trhoch vrátane Číny a Indonézie. V regióne poskytuje služby približne 9 miliónom klientov v oblasti životného, zdravotného a úrazového poistenia i poistenia majetku.
„Táto transakcia posilňuje našu dôveru voči Singapuru. HSBC Life Singapore vybudovala rýchlo rastúci podnik, ktorému dôverujú zákazníci a partneri a ktorý podporujú rozsiahle miestne znalosti,“ povedala regionálna generálna riaditeľka spoločnosti Allianz Asia Pacific Anusha Thavarajahová.
(1 EUR = 1,4711 SGD; 1 EUR = 1,1392 USD)