Allianz: Kybernetické hrozby zostávajú hlavným rizikom, AI je 2.
AI znamená novovznikajúce riziko pre firmy takmer vo všetkých odvetviach.
Autor TASR
Bratislava 15. januára (TASR) - Kybernetické útoky zostávajú pre firmy po celom svete stále najväčšou hrozbou podnikania. Umelá inteligencia (AI) je najväčším tohtoročným skokanom, medziročne sa posunula z 10. na 2. miesto. Znamená novovznikajúce riziko pre firmy takmer vo všetkých odvetviach. Vyplýva to z 15. rebríčka najväčších globálnych rizík biznisu Allianz Risk Barometer 2026, ktorý zostavuje skupina Allianz. Svoje názory vyjadrilo takmer 3400 upisovateľov a manažérov rizík, maklérov a poisťovacích odborníkov z 97 krajín sveta. Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa.
Kybernetické incidenty sú už piaty rok po sebe najväčším globálnym rizikom, s najvyšším skóre v histórii (42 % odpovedí) a s vyšším rozdielom ako kedykoľvek predtým (+10 %). Neustála prítomnosť kybernetických rizík na vrchole rebríčka odráža prehlbujúcu sa závislosť na digitálnej technológii v čase, keď sa kybernetická hrozba a geopolitické a regulačné prostredie vyvíjajú rýchlo.
„Investície veľkých spoločností do kybernetickej bezpečnosti a odolnosti sa vyplácajú. Zabezpečujú, že dokážu včas odchytiť a reagovať na útoky. Avšak kybernetické riziko sa naďalej vyvíja. Organizácie sú čoraz viac závislé na poskytovateľoch tretích strán kvôli kritickým údajom a službám, zatiaľ čo AI posilňuje hrozby a pridáva k existujúcim zraniteľnostiam,“ vysvetlil vedúci poradenských služieb pre rizikové konzultácie v Allianz Commercial Michael Bruch.
AI v roku 2026 poskočila v rebríčku na 2. miesto s podielom 32 %. Zrýchľovaním prijatia AI a jej väčšou implementáciou v základných obchodných operáciách respondenti očakávajú, že riziká AI sa zintenzívnia, najmä čo sa týka zodpovednosti. Rýchle šírenie generatívnych AI a AI agentov, spojené s ich rastúcim využitím v reálnom svete, zvýšilo povedomie o tom, aké exponované sa organizácie stali.
„Firmy vidia AI nielen ako silnú strategickú príležitosť, ale aj ako zdroj operačného, právneho a reputačného rizika. Jej prijímanie je často rýchlejšie než schopnosť správy, regulácie a pracovnej sily udržať krok,“ uviedol hlavný ekonóm Allianz Ludovic Subran. Očakáva väčšiu expozíciu z hľadiska spoľahlivosti AI, obmedzení kvality údajov, integrácie a nedostatku špecialistov. „Objavujú sa tiež otázniky ohľadom automatizovaného rozhodovania, zaujatých modelov, zneužitia duševného vlastníctva a zodpovednosti za škody spôsobené AI,“ podotkol.
Dodávateľské reťazce sa podľa Allianz vplyvom geopolitických rizík dostávajú pod veľký tlak, pričom len 3 % respondentov ich považuje za „veľmi odolné“. Obchodné obmedzenia sa vlani strojnásobili a ovplyvnili tovary v hodnote 2,7 bilióna dolárov - takmer 20 % globálnych dovozov. Prerušenie podnikania sa tak stalo najväčším rizikom pre 29 % respondentov a umiestnilo sa na 3. mieste. Riziko zmien v legislatíve a regulácii skončilo na 4. mieste.
