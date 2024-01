Allianz: Kybernetické útoky sú opäť najväčšou hrozbou podnikania

Bratislava 22. januára (TASR) - Kybernetické incidenty, ako sú ransomvérové útoky, úniky údajov a prerušenia IT, sú v tomto roku najväčšou hrozbou pre spoločnosti po celom svete. Vyplýva to zo štúdie Allianz Risk Barometer, o ktorej informovala špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková.



Odborníci na riziká považujú únik údajov za najnebezpečnejšiu kybernetickú hrozbu, po ktorej nasledujú útoky na kritickú infraštruktúru a fyzické aktíva. Ďalej sú to útoky ransomvéru, keď v minulom roku došlo k znepokojivému nárastu týchto poistných udalostí medziročne o viac ako 50 %.



Ako uviedol Scott Sayce z Allianz Commercial, kybernetickí zločinci skúmajú spôsoby, ako využiť nové technológie. Ide napríklad o umelú inteligenciu na automatizáciu a zrýchlenie útokov, čím vytvárajú efektívnejší malvér a phishing.



"Očakáva sa, že rastúci počet incidentov spôsobených slabou kybernetickou bezpečnosťou, najmä v mobilných zariadeniach, nedostatok až miliónov odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a hrozba, ktorej čelia menšie spoločnosti v dôsledku ich závislosti od outsourcingu IT, budú v tomto roku ťahať kybernetické aktivity," priblížil Sayce.



Na druhom mieste sa v štúdii umiestnilo nebezpečenstvo prerušenia podnikania, za ktorým nasledujú prírodné katastrofy. Spolu s požiarmi, politickými rizikami a násilím zaznamenali tieto hrozby najväčší medziročný vzostup podľa hodnotenia viac ako 3000 profesionálov v oblasti riadenia rizík z 92 krajín sveta.



"Podľa štúdie by sme v tomto roku mohli vidieť divoké ekonomické vzostupy a pády, ktoré sme zaznamenali od urovnania šoku z COVID-19, čo viedlo k poklesu rizika makroekonomického vývoja (19 %) z tretieho na piate miesto," uviedla poisťovňa. Vyhliadky hospodárskeho rastu na tento rok však podľa nej zostávajú utlmené, celosvetovo ide o niečo viac ako 2 %.